Florentin Petre (47 de ani) a fost dorit în Ghencea în ”mandatul” lui Victor Pițurcă. Înainte de a face acest transfer, fostul selecționer a vrut ”OK-ul” suporterilor, spune Mustață.

Liderul galeriei și-a dat atunci acceptul pentru ca dinamovistul Florentin Petre să treacă la ”marea rivală”, dar lucrurile nu s-au concretizat.

Florentin Petre putea să ajungă la Steaua și la Rapid

„Trebuia să ajungă la Steaua. Floretin trebuia să ajungă la Steaua, eu am fost întrebat de Victor Pițurcă. Am mers la stadion, am discutat... Dacă vine Florentin Petre la Steaua aveți ceva cu el? Am fost de acord la momentul respectiv să vină la Steaua, dar nu s-au legat niște lucruri”, a spus Gheorghe Mustață, la emisiunea SuperFanii.

Aflat în direct prin Skype, Petre a dezvăluit de ce a picat transferul său la Steaua și a spus că a fost aproape să ajungă și în Giulești, la Rapid: „Era normal să-și aducă jucătorii în care avea încredere, am avut o întâlnire cu el. Era și Viorel Păunescu, dar la un moment dat s-a prins Cristi Borcea și s-a terminat.

Nu s-a mai rezolvat nimic. Gigi Becali mi-a oferit foarte multe lucruri la care fotbaliștii nu visau vreodată. Atât din punct de vedere financiar, cât și la felul în care a vorbit cu mine. Nu s-a mai rezolvat nimic pentru că a intervenit Cristi Borcea, am stat de vorbă cu el. Că am mai fost și la Rapid o noapte, asta e altceva, dar acum vorbim de Steaua.

Înainte să merg la CSKA Sofia, am fost o noapte la Rapid. A doua zi m-a sunat nea Victor Becali, a spus că nu mai mergem nicăieri în România. Oricum, rămâneam la Dinamo. Am semnat cu CSKA Sofia cu vreo două luni înainte să se termine campionatul, deja eram plecat”.

Crescut de Dinamo, Florentin Petre a făcut pasul la prima echipă a ”câinilor” în 1994. A urmat apoi o experiență la UTA Arad, sub formă de împrumut, după care a evoluat în ”Ștefan cel Mare” între 1995 și 2006.

Experiențele sale în străinătate au fost în Bulgaria și Rusia, la CSKA Sofia și Terek Grozny. În 2011, Petre și-a încheiat cariera după o ultimă experiență la Victoria Brănești.

Petre este de trei ori câșțigător al titlului cu Dinamo, la care se mai adaugă și cinci Cupe ale României, dar și o Supercupă.