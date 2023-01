Flavius Stoican l-a dat de gol pe Valeriu Iftime după succesul cu Universitatea Craiova: „Banii pentru el nu înseamnă nimic!”

FC Botoșani și-a câștigat primul meci oficial din 2023. Moldovenii au învins-o pe Universitatea Craiova, 1-0, grație golului înscris de Sebastian Mailat.

La finalul partidei, Flavius Stoican a ținut să-și laude elevii pentru modul în care au evoluat și pentru că au urcat în clasament.

„Vreau să felicit jucătorii pentru dorința și determinarea pe care au arătat-o în această seară. Știam că ne așteaptă o partidă dificlă, contra unei echipe care vrea campionatul. Am învins o echipă cu jucători talentați, cu un antrenor cu experiență, și am luat toate cele 3 puncte. Am urcat în clasament. Suntem pe un loc 10 momentan, sper să rămânem acolo, ceea ce este important pentru mine și jucători.

Focusul a fost pe acest meci. Scopul nostru era să luăm 3 puncte astăzi și am reușit. Mă bucur pentru acești băieți, mă bucur că în momentele dificile suporterii ne-au susținut. Este o bucurie mare că am luat toate cele 3 puncte astăzi”, a delcarat Flavius Stoican la finalul meciului.

FC Botoșani a avut primă pentru meciul cu Universitatea Craiova

Totodată, antrenorul Botoșaniului a dezvăluit că Valeriu Iftime s-a oferit să le ofere o primă înaintea acestei partide importante. Iar de la această idee, Flavius Stoican a ținut să le mulțumească public oamenilor de afaceri care o finanțează pe FC Botoșani.

„Am avut o discuție. A zis că, dacă este important, banii pentru el nu înseamnă nimic, doar să ne vadă fericiți. Avem patru oameni care ne sprijină, domnul Iftime și trei asociați de-ai dumnealui. Acest lucru ne ofertă încredere, entuziasmt și ne dă liniștea necesară de a urca în clasament”, a mai spus Flavius Stoican.

Universitatea Craiova rămâne pe locul cinci în Superligă, cu 38 de puncte, la egalitate cu FCSB care are un meci mai puțin, cel cu Hermannstadt. FC Botoșani a urcat pe locul zece după această victorie, cu 24 de puncte.

În următoarea etapă, Universitatea va juca pe teren propriu cu Hermannstadt, în timp ce FC Botoșani se va deplasa pe terenul celor de la FC Argeș, ambele partide LIVE TEXT pe www.sport.ro.