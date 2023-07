Cu un buget mare în acest sezon, Rapid mizează că va termina pe podium în clasamentul Superligii. Echipa lui Adrian Mutu a reușit câteva transferuri interesante și l-a împrumutat și pe puștiul român legitimat la Arsenal, Cătălin Cîrjan, jucător reprezentat de impresarul Cătălin Sărmășan.

Cu o mare disponibilitate la efort și cu o tehnică impresionantă, Cîrjan l-a impresionat pe Victor Angelescu, patron al formației giuleștene.

Cîrjan, fenomenul din Giulești

"Cîrjan este extrem de motivat. Rar am văzut un așa jucător. Își dorește să revină la Arsenal. Se antrenează prea mult. A avut Adi o discuție cu el.

Noi avem o clauză de cumpărare. Dacă performează cum trebuie, probabil că o vom activa. E o sumă mare, dar e o sumă bună pentru ceea ce poate să reprezinte Cîrjan", a spus Victor Angelescu, potrivit Digi Sport.

De-a lungul carierei sale fotbalistice, Cătălin Cîrjan s-a antrenat alături de echipa mare a celor de la Arsenal, a bifat 25 de apariții pentru echipa U18 (trei goluri și trei assist-uri), dar și 36 de apariții pentru reprezentativa U21 (patru goluri, un assist).

Cătălin Cîrjan are o selecție la naționala U16 a României

Fotbalistul mai are contract cu Arsenal U21 până în iunie 2024

Cătălin Cîrjan evoluează pe postul de mijlocaș central

Cătălin Cîrjan, impresionat de atmosfera din Giulești

„Nu am o preferință, mi-aș dori să joc, aș vrea să joc în fiecare săptămână, să lupt pentru titlu, oriunde ar fi. Când aveam 15 ani am jucat pe vechiul Giulești și a fost o atmosferă extraordinară, am urmărit mereu meciurile celor de la Rapid și ce pot să spun, fanii sunt extraordinari, e un club de tradiție, unul dintre cele mai mari cluburi din România.

O atmosferă extraordinară, te simți fotbalist când joci pe Giulești, ce pot să spun”, a declarat Cîrjan pentru Sport.ro și PRO TV.

FC RAPID 1923

Antrenor - Adrian Mutu (confirmat)

Veniri - Cătălin Cîrjan (20 de ani / mijlocaș central / România / Arsenal U21 / împrumutat), Iulian Cristea (28 de ani / fundaș central / România / FCSB / liber de contract), Borja Valle (30 de ani / extremă stânga / Spania / FC Cartagena / liber de contract), Christopher Braun (31 ani / fundaș dreapta / Germania, Ghana / CFR Cluj / 300.000 de euro), Răzvan Oaidă (25 de ani / mijlocaș central / România / FCSB / liber de contract), Omar El Sawy (19 ani / mijlocaș ofensiv / România, Egipt / AFK Csikszereda Miercurea Ciuc / 400.000 de euro)