Federico Piovaccari, dispus să revină la FCSB! Ce l-a impresionat la clubul roș-albastru 

Federico Piovaccari (37 ani) a jucat la FCSB în sezonul 2013-2014. Adus de Laurențiu Reghecampf (46 ani) și Mihai Stoica (57 ani), vârful italian a impresionat în singurul său sezon în România, unde a marcat 16 goluri, oferind și 6 pase decisive, în 43 de meciuri în toate competițiile.

În prezent, Piovaccari evoluează la ACR Messina, în Serie C, dar nu ar refuza o revenire la FCSB. De altfel, atacantul a rememorat momentele plăcute pe care le-a petrecut la clubul roș-albastru, în sezonul 2013-2014, care a culminat cu titlul și participarea în grupele Champions League.

Piovaccari: „Să vin la Steaua a fost cea mai bună alegere!”

„Nu cred că Piovaccari este o prioritate pentru Steaua (n.r. actuala FCSB), dar nu se știe niciodată. Cred că a fost cel mai bun moment al carierei mele! Steaua București era un nume important în fotbal, dar, sincer, nu văzusem niciodată meciuri din România! Nu l-am cunoscut pe Gigi Becali, pentru că el era în închisoare, atunci. Nu l-am întâlnit niciodată.

Să vin la Steaua a fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o! Am jucat în Italia, în Serie B, iar după trei luni jucam în Champions League cu Chelsea, Basel, Schalke. Am câștigat campionatul, cred că a fost cea mai bună perioadă din cariera mea.

Câteodată făceam grătar la Ghencea! Îmi amintesc că eram un grup mare, o familie. Reghecampf a creat un grup puternic, o familie. Bucureștiul este foarte frumos. Nu mă așteptam la asta. Nu mă gândeam că este așa de mare. Restaurante frumoase, cluburi frumoase. E un oraș foarte frumos”, a declarat Federico Piovaccari pentru AS.ro.

Piovaccari, cel mai atehnic jucător al FCSB-ului

În cadrul rubricii speciale în care a fost pus să comenteze diferite poze din carieră, din meciuri reprezentative pentru el, Adi Popa a trebuit să își caracterizeze foștii coechipieri de la FCSB în câteva cuvinte, după ce a văzut o poză cu primul 11 de la meciul cu Basel din grupele UEFA Champions League, din sezonul 2012/13.

Popa și-a luat fiecare coechipier în parte și a oferit câte o descriere specifică, iar la unii dintre ei a avut remarci de-a dreptul inedite.

► Ciprian Tătărușanu - Tătă, personalitate, ca un lider.

► Florin Gardoș - Noi îi spuneam o poreclă, 'Pompierul'. Întrebați-l pe el de ce.

► Cristi Tănase - până să ajung să fiu coleg cu el, nu știu, mi se părea, era hulit de oameni, mulți îl blamau la televizor pentru greșelile de la interviuri, dar când am ajuns în vestiar și am stat cu el acolo, e total opus. Nu făcea o greșeală gramaticală, discursuri foarte ok, fluent, mă uitam și mă întrebam: 'ce se întâmplă la interviu și aici?'

► Mihai Pintilii - Pintilii și Bourceanu sunt pe același profil, același cuvânt, determinare

► Lukasz Szukala - Șvabul

► Federico Piovaccari - era cred că cel mai atehnic dintre toți de acolo, dar foarte bun atacant. Juca foarte mult pentru echipă și ne ajuta, băga mingea în poartă

► Daniel Georgievski - nu-i departe de Piovaccari, dar foarte sufletist

► Nicolae Stanciu - Nicușor care nu mai e Nicușor, e Niculae acum. Categoric are nevoie naționala de el, dacă nu ai nevoie de el, jucător care îți decide meciurile, de cine să ai? Am văzut că au venit jucători din Coreea de Sud și ne-au dat trei goluri. Astea sunt..e în Arabia, e în Coreea, dar Banega și ăia prin Arabia ce fac, nu știu?