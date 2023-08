Gigi Becali și-a îndeplinit visul. Echipa sa va juca pe arena de 100 milioane de euro, stadion pe care de regulă evoluează CSA Steaua, formație din eșalonului secund.

După ce nu a reușit să-și atingă ținta încă din runda a doua, la partida FCSB - Dinamo, Becali și-a văzut obiectivul împlinit, însă susține că nu va merge pe arena din bulevardul Ghencea.

Gigi Becali, întrebat dacă merge pe Ghencea

A explicat decizia pe care a luat-o printr-un discurs amplu, în care a strecurat de mai multe ori termenul violență.

"Nu merg la meci pentru că nu vreau să incit. Vreau pace și atât. Vreau liniște, să se respecte legea și cu asta basta. La violență nu ai nicio scuză. Singura violență care are scuză este când ești batjocorești Sfânta Treime. Adică dai o palmă și sfințești mâna când cineva vorbește de Hristos urât. Dar nu mai mult, o palmă! Violențele nu se acceptă. Dacă a permis legea, am plătit, am închiriat, am făcut.

Nu se permite violența. Dacă nu se permite violența, legea să-și facă datoria, iar eu îmi fac datoria și plătesc. Ei să știe că eu am făcut pușcărie și acolo am întâlnit copii din ăștia de 24-25 de ani, care să vezi în ce depresie cădeau, ce plângeau.

Îi luam, îi încurajam, le ajutam familia pentru că mi-era milă de ei. Să nu creadă ei că teribilismul ăsta... la pușcărie vor plânge, e mai greu acolo. Stai cu 30-40 de oameni în cameră. Stai cuminte acasă, lasă oamenii să joace fotbal. Părinții lor să le zică să-și vadă de treaba lor, să nu facă ei violență. Violența înseamnă pușcărie, arestare", a decarat Gigi Becali, vineri dimineață.

27.000 de bilete s-au vândut online până vineri seara

Partida FCSB - CFR Cluj, din etapa a patra a Superligii, are loc duminică, de la 21:30, pe arena din Ghencea. FCSB e lider, cu nouă puncte acumulate în trei confruntări în actuala ediție de campionat.

Patronul de la FCSB consideră că partida cu CFR devine un adevărat test pentru elevii lui Elias Charalambous, calificați în turul al treilea preliminar din Conference League.

În opinia lui Becali, roș-albaștrii nu ar avea nicio scuză în cazul în care nu vor lua trei puncte cu gruparea condusă de italianul Andrea Mandorlini.

"Ăsta e meciul relevant. Până acum am zis să îmi aduceți echipe, mai glumim, mai râdem. Ăsta e meciul care ne dă ora exactă. CFR e echipă bună, stă foarte bine. Dacă vom câștiga cu CFR, după aia o să zic să ne aduceți echipe, că nu avem cu cine să jucăm.

Eliminarea lor e în avantajul nostru. Ei sunt dezamăgiți puțin, stau prost cu moralul. Plus de asta, pe ei i-au întins mai mult turcii decât pe noi. Și a mai fost și deplasare! Dacă avem avantajele astea, jucăm și acasă și nu-i batem, atunci nu mai avem nicio scuză. Aplecăm capul, ne vedem de treabă și înseamnă că nu suntem capabili", a mai spus Becali.