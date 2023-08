FCSB bate tot, însă Bourceanu rămâne rezervat! Ce spune despre șansele „roș-albaștrilor” la titlu

În ciuda formei bune pe care o arată FCSB-ul, Alex Bourceanu a rămas rezervat în ceea ce privește șansele la titlu ale „roș-albaștrilor”.

„Am văzut meciul cu CFR și puțin din meciurile anterioare. Am văzut puțin din turul cu CSKA 1948 Sofia, imagini de acolo, dar nu pot să spun că am văzut meciul, am stat doar cu ochii pe scor. Nu aș vorbi de favoriți la titlu.

Bourceanu nu o vede pe FCSB favorită la titlu

În meciul ăsta (n.r. - cu CFR), într-adevăr, au arătat foarte bine, parcursul pe care l-au avut a fost foarte bun, maxim de puncte în campionat, două victorii în preliminarii în Conference League, e un început perfect.

Acum, nu aș vorbi de favoriți și m-aș ține departe de a discuta despre asta, pentru că sezonul trecut am anticipat ceva ce nu s-a întâmplat și aș vrea să fiu mai circumspect, să îmbunătățesc ce declar”, a spus Bourceanu, potrivit iAMSport.

FCSB ocupă primul loc în clasamentul Superligii, cu nouă puncte și este singura echipă din campionat care are maximum de puncte după primele trei etape.

FCSB întâlnește Nordsjaelland, prima manșă a turului trei preliminar din Conference League. Meciul va fi transmis în direct la PRO TV, pe platforma VOYO și va putea fi urmărit și în format LIVE VIDEO pe SPORT.RO, începând cu ora 21.30, joi seară.