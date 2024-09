Gigi Becali a anunțat că FCSB l-a transferat pe Mihai Popescu (31 de ani), fundașul central de la Farul Constanța. În schimbul stoperului, campioana a plătit 250.000 de euro, iar jucătorul a semnat o înțelegere valabilă un sezon, cu opțiune de prelungire pe încă un an.

Gigi Becali anunță transferul lui Mihai Popescu la FCSB: "A semnat un an plus un an"

FInanțatorul campioanei a dezvăluit și salariul pe care Mihai Popescu îl va încasa la FCSB - 15.000 de euro lunar.

"L-am luat pe Popescu astăzi. A semnat un an plus un an. M-a costat 250.000 de euro. Va avea salariu de 15.000 de euro. Aveam nevoie de fundaș central, ce să facem? Vin competițiile peste noi. Mie îmi plăcea de când era la Dinamo.

Mie mi-a scăpat printre degete pentru că nu știam. Ne-a dat o dată dintr-un corner un gol cu capul. Juca la Dinamo acum 3-4 ani. Îmi plăcea că e războinic, e puternic", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Mihai Popescu are în palmares câte un trofeu cu Dinamo, FC Voluntari și Farul

3 trofee a cucerit Mihai Popescu până acum - Cupa Ligii cu Dinamo, Supercupa României cu FC Voluntari și titlul în Liga 1 cu Farul

Mihai Popescu a fost integralist la Farul în toate cele 8 etape din acest sezon. A fost folosit atât pe postul de fundaș central, cât și pe cel de fundaș dreapta.

Mihai Popescu s-a aflat sub contract cu Dinamo în perioada 2013-2020, însă în multe sezoane a fost împrumutat la cluburi precum Dunărea Călărași, ACS Berceni, FC Voluntari sau St. Mirren.

În septembrie 2020, Popescu s-a transferat definitiv în Scoția, la Heart of Midlothian FC, iar tot în aceeași țară a evoluat și pentru Hamilton Academical FC.

În 2022, Mihai Popescu a revenit la Farul Constanța și a devenit unul dintre jucătorii importanți ai echipei lui Gică Hagi care a cucerit titlul.

Mihai Popescu a strâns 69 de meciuri și 5 goluri la Dinamo, iar în 2017 a cucerit Cupa Ligii. Unul dintre goluri l-a marcat împotriva lui FCSB, la un derby încheiat la egalitate, 3-3, în iulie 2018.