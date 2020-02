FCSB a facut transferul iernii cu doar cateva zile inaintea finalului perioadei de mercato! Adi Petre semneaza astazi!

Ros-albastrii fac o mutare importanta.

Dorit de mai multa vreme la FCSB, Adi Petre va semna in sfarsit cu echipa patronata de Gigi Becali. Jucatorul lui Esbjerg s-a inteles cu ros-albastrii si va ajunge in cursul acestei seri in Romania, potrivit surselor www.sport.ro.

In vara, FCSB a vrut sa-l transfere in vara pe Adi Petre, insa danezii au cerut 3 milioane de euro, iar Becali a oferit numai 1 milion. Cotat la 1,3 milioane de euro, Petre a ajuns la Esbjerb in 2017, fiind transferat de la UTA contra sumei de 500.000 de euro.

Pentru echipa daneza, romanul a jucat 82 de meciuri si a marcat 29 de goluri.