FC U Craiova, coșmarul lui Ioan Ovidiu Sabău: "Nu știu unde am putut să greșesc! Nu ni se potrivește deloc adversarul"

FC U Craiova a avut o primă repriză excelentă, iar Aurelian Chițu a reușit o triplă după golurile marcate în minutele 5, 7 și 27. U Cluj, rămasă în inferioritate numerică după eliminarea lui Miron, din startul reprizei secunde, a marcat golul de onoare în prelungiri, la autogolul lui Duarte.

Reacția lui Ioan Ovidiu Sabău după U Cluj - FC U Craiova 1-3

După meci, în ciuda dezamăgirii provocate de rezultat, Ioan Ovidiu Sabău a rămas optimist în realizarea obiectivului - salvarea de la retrogradare.

"Nu știu unde am putut să greșesc. E foarte greu la cald. Am avut niște discuții foarte constructive despre maniera de a juca. Aveam nevoie de o posesie foarte rapidă, să fim foarte atenți să nu pierdem mingea, să evităm aceste mingi scurte și aceste greșeli care ne pot costa. N-am avut răbdare când am avut mingea, ne-au prins pe contraatac, iar la ocaziile avute au reușit să înscrie. Apoi, nu ne-am mai păstrat organizarea de joc, am pierdut, ne-am supărat, au început să-și reproșeze unii altora. O zi proastă, o zi în care era foarte greu să scoatem un rezultat bun.

Am încredere în acești jucători. Am arătat în foarte multe meciuri bine, am jucători valoroși cu care ne vom îndeplini obiectivul. Trebuie să analizăm foarte bine acest joc, situația în care ne aflăm. Trebuie să arătăm că suntem deosebiți atunci când lucrurile merg prost. Obiectivul nu este compromis. Avem nevoie de echilibru, de o stare bună și o analiză corectă.

Eu sunt și mai mult lângă ei în astfel de momente. Am încredere în ei, îi apreciez foarte mult. E un adversar care nu ni se potrivește deloc. Cu noi se mobilizează. A venit acest joc, au fost foarte motivați și au jucat bine pe un joc al nostru modest. N-am reușit să ne refacem după meciul de Cupa României", a spus Ioan Ovidiu Sabău.

În urma acestui rezultat, U Cluj se află pe locul 11, cu 20 de puncte, la doar două lungimi peste prima poziție care duce la barajul pentru evitarea retrogradării, ocupat de UTA Arad.

De partea cealaltă, FC U Craiova este acum lider în play-out, cu 26 de puncte.