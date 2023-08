FC Bayern lasă un superjucător să plece de la echipă

„Bavarezii” au câștigat în prima etapă împotriva celor dela Werder Bremer, scor 4-0. Leroy Sane (4, 90), Harry Kane (74) și Mathys Tel (90+4) s-au impus pe tabela de marcaj pentru echipa din Munchen.

Fereastra de transferuri încă nu s-a încheiat, iar FC Bayern se pregătește să mai cedeze un jucător, după ce i-a lăsat pe Lucas Hernandez (PSG), Sadio Mane (Al Nassr), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Yann Sommer (Inter), Arrey-Mbi (Hannover 96) și Josip Stanisic (Bayer Leverkusen) să plece.

Conform informațiilor oferite de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, de la FC Bayern va mai pleca și Benjamin Pavard, care s-a înțeles deja cu Inter Milano. Campion mondial cu Franța în 2018, fundașul se afla la „bavarezi” din iulie 2019 și ar mai fi avut contract cu echipa până la finalul actualei stagiuni.

Fabrizio Romano a mai scris pe rețelele social media că FC Bayern va încasa 30 milioane de euro plus 2-3 milioane bonus. De asemenea, pentru a se efectua transferul, „bavarezii” trebuie mai întâi să găsească un înlocuitor pentru Pavard. Astfel, mutarea va pica, a mai anunțat italianul pe Twiter.

Understand Inter and Bayern have now reached an agreement in principle to sign Benjamin Pavard ????⚫️???? #Inter

Deal in place for €30m plus €2/3m add ons package, agreed between clubs and player side.

Crucial point remains: Bayern need his replacement to approve the move. pic.twitter.com/VqLqymmsjE