Reacția lui Harry Kane, după ce a debutat cu gol în Bundesliga

"A fost o seară minunată. Am început foarte bine, cu un gol în primele minute. Am fost puţin nervos şi emoţionat de joc. Bineînţeles, am avut fluturi în stomac, dar, ca întotdeauna, când intru pe teren, instinctul preia controlul", a spus Kane.

Harry Kane a debutat cu gol în Bundesliga

Echipa germană Bayern Munchen a învins vineri, în deplasare, scor 4-0, formaţia Werder Bremen, în meciul de debut al noului sezon din Bundesliga.

Harry Kane a marcat un gol şi a dat o pasă decisivă în primul său meci din campionatul german.

Bayern a început furtunos ediţia 2023-2024 a Bundesligii, şi în minutul 4 al meciului de la Bremen Harry Kane i-a pasat lui Leroy Sane care a deschis scorul. Bavarezii au dominat restul reprizei, dar nu au mai înscris şi la pauză au intrat cu o diferenţă minimă pe tabela de marcaj, 1-0.

În repriza a doua Bayern a continuat să rateze, dar lucrurile s-au schimbat în ultimul sfert de oră. Mai întâi Kane a marcat primul său gol pentru Bayern, chiar la debut, făcând 2-0. În minutul 90 Leroy Sane a reuşit dubla, înscriind pentru 3-0, iar Mathys Tel a stabilit scorul final în minutul 90+4.

News.ro