S-au încheiat negocierile pentru transferul lui Sergio Ramos! Anunțul oficial al clubului

În ultimele luni, presa internațională a scris că Sergio Ramos ar putea ajunge în Arabia Saudită, MLS sau chiar în La Liga, la Sevilla, formație la care a crescut. Totuși, o altă variantă a căpătat contur în ultima perioadă: formația turcă Beșiktaș, care a demarat negocierile cu campionul mondial din 2010.

După câteva zile cu numeroase zvonuri în presa turcă, Beșiktaș a ținut să emită un comunicat oficial în care să transmită că negocierile cu Sergio Ramos s-au încheiat fără un rezultat pozitiv, la fel ca în cazul lui Anderson Talisca, mijlocaș la Al Nassr.

"Talisca și Sergio Ramos, doi fotbaliști de succes, pe care orice club, președinte sau antrenor i-ar vrea, au fost pe lista noastră de transferuri. Anderson Talisca și clubul său, precum și Sergio Ramos, au fost contactați pentru negocieri, însă le-am întrerupt din cauza neînțelegerilor pe teme financiare", a transmis Beșiktaș, în comunicatul oficial.

