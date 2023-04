FC Argeș putea da lovitura! L-a vrut pe antrenorul care i-a adus titlul FCSB-ului: „Am refuzat cu durere!”

După plecarea lui Marius Croitoru, FC Argeș a apelat la Bogdan Vintilă în tentativa de a se salva de la retrogradare. Dacă în primele patru meciuri s-a confruntat cu eșecul, 0-2 cu U Cluj, 0-2 cu FC Voluntari, 0-1 în Cupa României cu CFR Cluj, și 0-1 cu FC Botoțani, echipa din Trivale a spart gheață cu Chindia Târgoviște, 1-0, și a câștigat după o secetă de 5 luni.

Costel Gâlcă a fost nevoit să o refuze pe FC Argeș

Însă, înainte de a-l aduce pe Bogdan Vintilă, FC Argeș a negociat cu Constantin Gâlcă, informație confirmată chiar de antrenorul care i-a adus utimul titlu FCSB-ului, în 2015. Numai că, din cauza situației dificile în care se afla clubul, Costel Gâlcă a fost nevoit să refuze clubul pentru care a debutat în fotbal.

De asemenea, fostul mijlocaș al „Generației de Aur” a mărturisit pentru jurnaliștii din Polonia că a mai fost contactat și de FC Voluntari și CFR Cluj.

„La Voluntari, mi-am dorit acţiuni în ceea ce priveşte staff-ul de antrenori şi pur şi simplu nu ne-am înţeles. Clujul (n.r. - CFR) este un club cu mult potenţial, unde îmi doream să lucrez, dar în acelaşi timp îmi doream să mă asigur cumva financiar. În Polonia, dacă cineva nu te plăteşte câteva luni, suferă consecinţele. Nu este întotdeauna cazul în România, iar lipsa salariilor este o mare problemă.

Sunt un antrenor care, dacă vrea să facă ceva, se aşteaptă să fie îndeplinite anumite condiţii. S-au îndeplinit la Radomiak, la fel şi când eram la conducerea naţionalei României U17 sau a rezervelor de la Almería, cu care mi-am început meseria de antrenor.

Acum ceva timp am mai avut o ofertă concretă din România, de la FC Argeş. Acesta este clubul la care am început să joc în liga naţională ca jucător, la 17 ani, aşa că îmi este aproape de suflet. Am vrut să mă întorc acolo ca antrenor, dar când mi-am dat seama cum arată situaţia cu infrastructura a trebuit, ce-i drept, cu oarecare durere, să refuz", a declarat Costel Gâlcă pentru Przegladsportowy.onet.pl.

Costel Gâlcă l-a criticat pe Gigi Becali în presa din Polonia: „Face multe lucruri rele! Voia să conducă tot!”

„Din fericire, nu m-a sunat pe mine direct, dar îi suna pe oamenii din staff-ul meu. Adesea spunea ce jucători trebuie să fie în formula de start.

Cei din staff îi spuneau că m-au informat, dar eu nu luam în calcul niciodată ce zicea. Chiar dacă el era patronul, nu puteam să-l las să mă controleze.

Becali tot încerca să se implice. Voia să conducă tot, să fie ca Silvio Berlusconi. La un moment dat, le-a spus ceva jurnaliștilor din România ca să mă pună la punct. Atunci m-am gândit 'Ce caut eu aici?'. Răspunsul a fost simplu: 'Dacă așa vrei tu să faci, atunci eu plec!'.

E un lucru pozitiv că investește mult în fotbal, dar face și foarte multe lucruri rele. Critică jucători în public, crede că le știe pe toate pentru că e de mulți ani în fotbal.

Din punctul meu de vedere, are cunoștințele unui fan obișnuit”, a declarat Costel Gâlcă pentru Przegladsportowy.

Constantin Gâlcă, ultimul antrenor cu care FCSB-ul a cucerit titlul

În sezonul 2014-2015, fostul mijlocaș al „Generației de Aur” i-a adus FCSB-ului trei trofee: campionatul, Cupa României și Cupa Ligii. De altfel, deocamdată, acestea sunt singurele trofee pe care Constantin Gâlcă le-a câștigat în cariera de antrenor.

De asemenea, ca jucător profesionist a evoluat cinci sezoane la clubul roș-albastru, din 1991 până în 1996, timp în care a câștigat patru campionate, trei Supercupe și o Cupă a României.