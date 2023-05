Cu două runde înainte de finalul play-off-ului, Farul și FCSB sunt separate de un singur punct. Cele două se vor înfrunta duminică, la Ovidiu, iar pentru constănțeni o victorie ar fi suficientă pentru asigurea titlului. În schimb, o remiză sau o victorie a bucureștenilor ar prelungi suspansul până în ultima etapă.

Ciprian Marica: "Am avut peste 10.000 de cereri de bilete pentru Farul - FCSB"

Pentru acest meci, Farul nu a scos bilete la vânzare. Constănțenii anunță că 2.700 de locuri sunt rezervate abonaților, aproximativ 250 galeriei FCSB, iar restul de tichete vor fi distrubite sub formă de invitații persoanelor din club sau apropiaților.

Ciprian Marica, acționar la Farul, a explicat că cererea a fost una uriașă, de aproximativ 10.000 de bilete pentru acest meci, însă clubul nu a avut o altă variantă, având în vedere capacitatea redusă a arenei din Ovidiu.

"Foarte mișto va fi. Noi, la Farul, suntem majoritea foști jucători. Nouă ne place atmosfera și presiunea, asta vrem să le transmitem și jucătorilor. Până la urmă, ce e apăsător? Cu siguranță, la Constanța e nevoie de un stadion.

A fost o dezbatere pe tema biletelor, cu FCSB și Rapid. Noi avem o capacitate de 4.000 de locuri. 2.700 sunt abonamente, undeva la 300 pentru adversari și o zonă tampon de 100. Mai rămân 1.000 de bilete de vânzare. Gândiți-vă că erau peste 10.000 de cereri de bilete.

Dacă am fi avut 10.000 de bilete, cu siguranță că 10.000 am fi vândut în plus față de ce avem. Nu că nu vrem, ci nu avem posibilitatea. În primul rând pentru constănțeni, pentru Farul și abia apoi ne gândim la adversar", a spus Ciprian Marica, pentru PRO TV.

Gheorghe Mustață anunță că e gata de o decizie inedită înainte de Farul - FCSB

Galeria celor de la FCSB va primi 250 de bilete pentru meciul de la Ovidiu, însă în jurul arenei sunt așteptați mult mai mulți susținătoria ai vicecampioanei, care nu au șansa de a-și procura un tichet la ceea ce poate deveni finala campionatului.

Gheorghe Mustață spune că este gata și de o decizie inedită: liderul galeriei va rămâne în afara stadionului în cazul în care vor exista mulți alți susținători ai lui FCSB aflați în aceeași situație.

"Acum nu pot să știu câți vom fi. Noi vom fi cei 250 de suporteri care avem bilete. Plus că vor veni foarte mulți suporteri din Diaspora, foarte mulți membri cotizanți, suporteri din Constanța, pentru că noi avem foarte mulți suporteri în Constanța. Noi vom fi alături de echipă indiferent de situația.

În cazul în care vor veni foarte mulți, eu nu voi mai intra. Voi lăsa un lider să intre împreună cu ceilalți suporteri să încurajeze echipa. După care, eu voi rămâne afară cu ceilalți să cântăm exact ceea ce cântă cei de dinăuntru. Important e să încurajăm echipa", a spus Gheorghe Mustață, pentru PRO TV.