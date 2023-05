Răzvan Lucescu, revenit astăzi în România, i-a transmis un mesaj de felicitare lui Gică Hagi după câștigarea titlului, iar antrenorul lui PAOK Salonic a vorbit despre șansele Farului de a se califica în grupele Champions League.

Răzvan Lucescu: "Îl felicit pe Gică Hagi. E greu să spui că o echipă că o echipă din România poate intra în Champions League"

Lucescu Jr. a amintit despre un meci amical jucat de echipa sa contra Farului, în martie, câștigat de PAOK cu 3-0.

"Pe Farul am întâlnit-o acum două luni. Au venit la noi la Salonic, am avut un meci amical și multe discuții cu Gică. Îl felicit. Sunt fericit pentru el pentru că are o pasiune incredibilă pentru fotbal. Merita să câștige acest titlu și poate merita mai multe titluri până acum.

A construit o echipă de la zero din poziție de conducător, patron și antrenor. A transmis această pasiune și educație tuturor celor care au fost lângă el și nu-i doresc decât să aibă rezultate frumoase și de acum înainte.

E greu să spui că o echipă că o echipă din România poate intra în Champions League, dar fotbalul îți oferă momente neașteptate. În fotbal trebuie să speri. Există o oportunitate, o situație de conjunctură. Dacă ești pregătit să o întâmpini, poți să ai și succes", a spus Răzvan Lucescu.

Posibilele adversare ale Farului în turul 1 preliminar din Champions League

Tragerea la sorți pentru această fază este programată pe 20 iunie. Meciurile din turul 1 preliminar se vor disputa pe 11/12 iulie și 18-19 iulie.