Fantasticul Mita a dat tot din el! A inceput sa recite, apoi a fost la un pas sa planga de emotie! Final fabulos: "Merg in parc sa strang sticle de plastic, sa fac o lume mai buna!" Ironii pentru rivali

Mihai Iosif a promovat Rapidul in Liga 1. Giulestenii revin in prima divizie dupa 6 ani de absenta.

Dupa joc, antrenorul a anuntat ca petrecerea se muta in Heastrau. Iosif a dedicat promovarea familiei sale, a recitat versuri in amintirea parintilor sai, apoi si-a ironizat contestatarii care au spus ca secretul lui consta in 'gratarele si spriturile' pe care le face cu echipa.



Cele mai tari declaratii date de Iosif dupa promovarea Rapidului:

"Am plecat din liga a 4-a si am ajuns inapoi in Liga 1. Divinitatea si parintii mei de sus mi-au trimis o energie extraordinara. Toti rapidistii din ceruri la fel. Vreau sa spun doua versuri: 'Haide mama, haide tata, mai priviti-ma o data / Si pe urma, daca-i bine, sa ma faceti tot pe mine'. Vreau sa dedic multor persoane aceasta promovare, dar in special celor doi care au fost mereu alaturi de mine: sotia mea si baiatul meu.

Am crezut in acesti jucatori minunati. E meritul jucatorilor, pe urma al meu si al celor cu care am colaborat. Treaba mea e pe teren, trebuie sa fim o familie. Nu ma contrez cu nimeni. Am spus ce am avut de spus prin promovarea asta. La fotbal nu exista dragoste eterna, ura eterna. Exista doar interes etern. Am avut gloange in noi, dar incet-incet am inceput sa ne operam si sa scoatem gloantele unul catre unul. Cred ca am imbatranit 10 ani in aceste cateva luni. Nu am facut azi cel mai bun meci, a fost o incarcatura incredibila.

Nu am facut promisiuni niciodata. Am spus ca am incredere ca intram in playoff si ca o sa promovam si m-am tinut de cuvant. Nu-mi place sa vorbesc inainte sa se intample lucruri. Vom avea nevoie sa improspatam lotul. A fost subtire numeric, nu valoric. Cu siguranta, ne trebuie intariri la echipa. Grupul e fantastic. Petrecerea continua pentru fiecare unde poate.

Mergem in parc, in Herastrau, o sa strangem sticlele de plastic. O sa aduc si niste oameni care fac show-uri. O sa ducem sticlele la reciclare pentru a face o lume mai buna in care sa respiram un aer mult mai curat. Cine a spus ca echipa asta a rezistat cu sprituri si gratare... Le doresc tuturor sa faca asa si vor reusi cu siguranta!".