Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că Brighton a ajuns la un acord pentru transferul lui Adrian Mazilu de la Farul Constanța.

Internaționalul de tineret va ajunge în Premier League abia în ianuarie 2024. Cel mai probabil, Mazilu ar urma să joace la Farul în prima parte a acestui sezon sub formă de împrumut.

Nu este primul transfer pe axa „Farul-Brighon”. În 2019, Tudor Băluță a fost transferat de britanici pentru 2,9 milioane de euro, dar mijlocașul român nu a impresionat și nu a prins niciun meci în tricoul ”Pescărușului” în Premier League.

Brighton have reached an agreement to sign Romanian talented winger Adrian Mazilu for January 2024. ????????????

Deal to be signed this week with Farul, Gica Hagi’s club. Negotiations set to be completed.

He’ll join the club in 2024, as @Emishor confirms. pic.twitter.com/MU1KCPceVF