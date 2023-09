Cele două cluburi s-au înfruntat la Ovidiu în a noua etapă din sezonul regulat al Superligii României. FCSB și-a luat revanșa în urma înfrângerii din play-off-ul stagiunii trecute și a reușit să câștige toate cele trei puncte.

Explicațiile lui MM Stoica după penalty-ul primit de FCSB: "El e principalul vinovat"

În partea secundă, Adrian Șut a fost tamponat în careu de Tudor Băluță, iar arbitrul a dictat lovitură de pedeapsă în favoarea FCSB-ului. Penalty-ul a stârnit, în cele din urmă, un val de reacții care mai de care.

Mihai Stoica, managerul general FCSB, a subliniat că a existat contact între Adrian Șut și Tudor Băluță, astfel că Sebastian Colțescu, centralul partidei, era nevoit să arate punctul cu var.

„Vreau să întreb şi eu ceva, dacă se poate. N-am auzit că cineva să întrebe dacă Băluţă are vreo vină la această fază. Are vreo vină Băluţă la această fază? Încearcă să joacă mingea? Îl atinge pe Şut. Legea 12: lovitura liberă directă - poate să fie dictată în urma unei imprudenţe sau neglijenţe. Eu o consider neglijenţă, ce face Băluţă. Că nu-i provoacă căderea, pot fi de acord, doar că există contact.

Cad toate variantele alea că a inventat Colţescu, că Şut a simulat. Nu, Şut nu a simulat, a fost contact.

Deocamdată, eu cred că principalul vinovat este Băluţă, care atinge piciorul şi îl atinge pe Şut. Intensitatea, e de discutat. Se pot spune multe, dar este contact. Nu este simulare. Din start vreau să spun că nu există persoane pe care să le respect mai mult decât Hagi şi Popescu. Nu vreau să întreţin nicio polemică şi nu vreau să fac nicio referire la gruparea de malul mării”, a spus Mihai Stoica, potrivit OrangeSport.

Farul Constanța - FCSB 0-1

În urma acestei victorii, FCSB a rămas pe prima poziție și și-a mărit avantajul față de locul doi la patru puncte acum. Roș-albaștrii au 21 de puncte, în timp ce Farul Constanța se situează pe locul 11 cu doar nouă puncte.

În următoarea etapă, FCSB va face deplasarea la Sibiu pentru jocul cu FC Hermannstadt (joi, 21 septembrie, ora 19:00). Farul Constanța se va deplasa la București pentru meciul cu Dinamo (vineri, 22 septembrie, ora 21:00).