Explicațiile lui Alexandru Crețu după înfrângerea cu PFC Ludogorets: "Am jucat pe fond de oboseală"

După două victorii, formația antrenată de Eugen Neagoe a pierdut în fața celor de la PFC Ludogorets, campioana Bulgariei, scor 0-2.

Echipa de start cu care a început Universitatea Craiova: 21. Popescu, 38. Borța, 34. Silva, 15. Badelj, 12. Ndong - 8. Mateiu, 4. Crețu - 9. Ivan, 37. Danciu, 28. Mitriță - 19. Koljic

"A fost un meci greu, am jucat cu campioana Bulgariei, o echipă cu jucători foarte buni. Ieri am avut un antrenament foarte greu, am jucat pe fond de oboseală, dar cred că ne-am atins obiectivul, chiar dacă am pierdut.

Muncim cu toții, ne-am prezentat bine la celelalte două amicale, arătăm bine, ne dă speranțe pentru începutul de campionat. Avem un start bun, cu echipe nou promovate.

La Craiova se vrea în fiecare an primul loc, e un club de tradiție, noi ne pregătim pentru asta", a declarat Alexandru Crețu după meci, la Digi Sport.

Universitatea Craiova, în perioada de mercato



Antrenor - Eugen Neagoe (confirmat)

Veniri - Alexandru Mitriță (28 de ani / extremă stânga / România / New York City / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - Florin Borța (24 de ani / fundaș dreapta / România / Petrolul), Ivan Martic (32 de ani / fundaș dreapta / Elveția / FC "U" Cluj), Ionuț Mitran (21 de ani / fundaș dreapta / România / CSM Slatina), Atanas Trică (18 ani / atacant / România / CSA Steaua), Marian Danciu (21 de ani / extremă stânga / România / CSM Slatina)

Plecări - Bogdan Mitrea (35 de ani / fundaș central / România / "U" Cluj / contract reziliat), Bogdan Vătăjelu (30 de ani / fundaș stânga / România / contract încheiat), Valerică Găman (34 de ani / fundaș central / România / FC Hermannstadt / contract încheiat), Jean Baptiste Mendy (19 ani / fundaș central / Senegal / ACB Ineu / împrumut expirat), Ionuț Vînă (28 de ani / mijlocaș central / România / FCV Farul / contract reziliat), Sergiu Hanca (31 de ani / extremă dreapta / România / Petrolul / contract reziliat), Ivan Martic (32 de ani / fundaș dreapta / Elveția / contract reziliat)