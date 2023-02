Explicația dată de un jucător de la Rapid după eșecul cu FCU Craiova

Oaspeţii au marcat prin Bauza ‘1 (secunda 45) şi Bahassa ’57. Rapidiştii au redus din diferenţă prin Iacob ’87.

Alexandru Albu, mijlocașul echipei Rapid, a invocat ghinionul după eșecul formației sale, scor 1-2 cu FCU Craiova, vineri seară, în Giulești.

Albu a recunoscut însă că nici jocul formației sale nu a fost la înălțime.

”Se pare că acest ghinion se ține lanț. Am făcut o partidă reușită, poate am fost ocoliți de șansă. Am apărut foarte mult în careul advers, am avut multe ocazii. Ei au avut acel corner în minutul 1 și, apoi, nu știu dacă au mai avut ceva în afară de golul doi. Ne-au prins descoperiți. În rest, nu au mai avut nimic. Este o seară pe care trebuie să o uităm. Am pierdut din nou acasă, tot cu ei. Ne pare rău pentru suporteri, știu că își doreau această victorie.

E vorba despre ghinion, am avut ocazii, dar, dacă nu intră mingea în poartă, ce să facem? Mai sunt câteva meciuri, trebuie să luăm maximum de puncte și să ajungem în play-off.

Ne-am gândit să intrăm pe teren, să ne facem jocul. Nu mereu ne iese jocul în totalitate, nici în seara asta nu ne-a ieșit, dar chiar și așa, am avut ocazii și cred că un rezultat de egalitate era echitabil.

Mioveni este în formă, au adus câțiva jucători foarte buni. Sunt sigur că ne va aștepta un meci foarte greu. Trebuie să mergem acolo cu gândul la victorie. Este un duș rece pentru toată lumea. Nu voiam să pierdem acasă, dar nu avem ce să facem, nu putem deține controlul în absolut orice.

Suporterii au cântat până în ultima secundă, ne-au încurajat, dar nu am putut să întoarcem meciul. Trebuie să ridicăm capul din pamant, să analizăm ce am făcut corect și ce am făcut greșit și să o luăm de la capăt”, a declarat Alexandru Albu, potrivit Digi Sport.

Adrian Mutu: "A fost un meci ciudat"

Adrian Mutu, antrenorul giuleștenilor, a vorbit la finalul meciului despre înfrângerea suferită, explicând că golul încasat în secunda 45 i-a afectat serios pe jucătorii săi.

"A fost un meci dificil. A fost o seară ciudată pentru noi, am primit gol foarte repede, în secunda 45. Ne-a turnat plumb în picioare și s-a văzut asta la băieți. Ne-a luat minute bune să ne revenim. Am încercat să egalăm, am atacat. Din păcate, n-a fost seara nostră. Au fost câțiva jucători n-au fost într-o seară bună, iar lucrul ăsta s-a văzut.

Când ai temerea asta că nu ai câștigat contra Craiovei de mult timp, mental se schimbă lucrurile. Ne-am revenit spre sfârșitul reprizei, dar după primul sfert de oră am primt un gol după o fază frumoasă a adversarilor. Ocazii am avut. Dacă reușeam să marcăm mai devreme, cine știe care ar fi fost rezultatul?

Probabil în meciul ăsta a fost diferit. Ne-au dat gol foarte repede, mental s-a schimbat și intervine teama de a nu greși, teama de a primi mingea, mai ales în fața suporterilor noștri, care aveau pretenția de a câștiga acest meci. Eu cred că și ei se motivează în plus când joacă contra Rapidului. E un cumul de factori, nu reușim să dăm tot timpul explicații.

Mergem înainte. Eram neînvinși de trei luni. E o înfrângere care ne doare, dar nu avem ce să facem. E o seară pe care trebuie să o uităm cât mai repede. A fost un meci ciudat. Trebuie să acceptăm această înfrângere, să învățăm din ea și să mergem mai departe.

Normal că ne-am fi dorit să prelungim această serie de rezultate pozitive. Din păcate, nu am reușit", a spus Mutu.

VIDEO Adrian Mititelu, declarații după Rapid - FCU 1-2