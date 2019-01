EXCLUSIV! O noua lovitura pentru Becali! Mediasul i-a inchis robinetul cu jucatori! De ce s-au oprit negocierile

Gigi Becali crede ca poate castiga titlul cu actualul lot si economiseste bani pentru la vara, cand vrea sa investeasca masiv pentru a ajunge in grupele Ligii Campionilor.

Presedintele Ioan Marginean, directorul tehnic Cristi Pustai si noul antrenor Edward Iordanescu s-au pus de acord ca clubul Gaz Metan Medias sa nu ofere jucatori aproape gratis FCSB-ului. Oficialii asteptau oferte corecte din partea lui Gigi Becali, mai ales ca mediesenii au fost intelegatori si nu au incercat sa opreasca trecerea lui Mihai Teja pe banca clubului bucurestean. Insa, desi initial exista o intelegerea verbala ca tehnicianul sa achizitioneze un singur jucator pentru o suma consistenta de bani, care sa ii permita clubului mediesean sa iasa din insolventa, Becali a incercat sa cumpere cativa dintre titularii echipei pe preturi de 2-3 ori mai mici decat cele la care au fost cotati de actuala echipa.

Asa se face ca cele doua echipe se apropie deja de finalul celei de-a doua saptamani de pregatire, FCSB fiind in cantonament in Spania, iar Gaz Metan deplansandu-se in Antalya, dar nicio mutare nu a fost definitivata. Daca Carlos Fortes a primit acceptul clubului sa ramana in Romania si sa negocieze transferul la FCSB, se pare ca ceilalti fotbalisti medieseni aflati pe lista FCSB-ului (portarul Razvan Plesca, fundasii Iulian Cristea, mijlocasii Luis Aurelio, Boubacar Fofana, Antoni Ivanov, Darius Olaru) nu vor fi lasati sa plece fara sa se plateasca sumele cerute in schimbul lor, care incep de la 2-300.000 de euro si ajung pana la 1 milion de euro.

De altfel, desi a insistat in primele sale zile de mandat pentru cativa dintre fotbalistii de la Medias, Teja va trebui sa se multumeasca doar cu Fortes (6 luni imprumut + optiune de cumparare si contract pe 4 ani), Adrian Stoian si Florentin Matei. In conditiile in care fundasii accidentati vor fi recuperati total pana la primele meciuri oficiale din 2019, la fel ca si Mihai Pintilii, a carui lipsa s-a simtit intens in fata apararii, pe pozitia de mijlocas defensiv, vor mai veni doar jucatori liberi de contract sau fotbalisti luati contra unor sume modice. Cum FCSB-ul are poate cel mai bun lot din Liga 1, patronul Gigi Becali va incerca sa nu mai cheltuie bani multi in aceasta iarna, urmand sa investeasca masiv in vara, daca echipa sa va castiga titlul de campioana si daca va fi nevoie de intariri atunci cand se va ataca calificarea in grupele Ligii Campionilor.

Ce jucatori se afla pe lista lui Becali pentru vara lui 2019

Pe lista lui Becali pentru a intari echipa din vara, fotbalisti pentru care este dispus sa plateasca sume consistente de bani, s-ar gasi mai ales tineri: Denis Dragus, Tudor Baluta, Virgil Ghita si Alexi Pitu (Viitorul), Alexandru Pascanu (Leicester U23), Adrian Rus si Florin Stefan (Sepsi), Andrei Ivan (FC Krasnodar), Vlad Dragomir (Perugia), Albert Stahl si David Miculescu (UTA). Acestora li se mai pot adauga, in functie de cat de scazut va fi pretul de achizitie si de cine va pleca din actualul lot, Dorin Rotariu (FC Brugge), Diogo Salomao si Dan Nistor (Dinamo), Hervin Ongenda si Diego Fabbrini (FC Botosani), Ibrahima Tandia (Sepsi), Silviu Lung jr. (Kayserispor) sau Bilel Omrani (CFR Cluj), dar si cativa jucatori monitorizati de la echipa din spatiul ex-iugoslav. De asemenea, o serie de juniori imprumutati de FCSB la echipe de Liga 1 si Liga 2 vor fi testati in cantonamentul din aceasta vara.