EXCLUSIV | DEZASTRU la FCSB! TOATA echipa in carantina! Se iese din izolare in ziua meciului cu Shirak! In caz de orice noua infectare, 0-3 la masa verde! Scenariu incredibil

Antrenamentele au fost oprite cu efect imediat cel putin pana marti! Meciul cu Astra, din prima etapa, e in aer! Nu doar Liga 1 e problema FCSB. Si Europa e in pericol. In cazul in care protocolul medical pentru Liga 1 nu se modifica, jucatorii FCSB vor trebui sa petreaca 14 zile in carantina. Asta inseamna ca elevii lui Toni Petrea vor iesi din izolare fix pe 27 august, ziua in care e programat meciul cu armenii de la Shirak. UEFA are un protocol strict in privinta cazurilor de COVID, care nu e insa aliniat cu 'legislatia' coronavirus aplicata in fotbalul din Romania.

Astfel, daca Liga, Federatia si autoritatile sanitare nu ajung la o intelegere luni, cand are loc intalnirea pentru updatarea protocolului medical, FCSB risca un scenariu negru in Europa League: 0-3 la masa verde!

Intr-un comunicat oficial adresat www.sport.ro, DSP Bucuresti a oferit detalii importante despre cazul FCSB:

"4 dintre cele 66 persoane testate au prezentat rezultat pozitiv pentru virusul Sars-Cov2 in data de 13.08.2020. Astfel, DSP a initiat inca din cursul zilei de ieri desfasurarea anchetei epidemiologice in vederea verificarii masurilor luate de club in vederea limitarii transmiterii virusului, cat si in vederea gestionarii cazurilor confirmate si a contactilor acestora.

Astfel, sportivii care au prezentat rezultate pozitive - si sunt in acest moment asimptomatici - vor fi evaluati medical si, in functie de recomandarile medicului clinician, vor fi carantinati fie intr-o unitate spitaliceasca, fie la domiciliu si monitorizati zilnic prin medicul clubului sportiv, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Contactii directi ai acestora, identificati in cadrul anchetei epidemiologice ca indeplinind definitia de caz pentru contacti, vor fi izolati la domiciliu pe o perioada de 14 zile de la data ultimului contact cu cazurile confirmate. Se va intra intr-un proces de monitorizare si supraveghere prin medicul clubului sau medicul de familie, dupa caz", a precizat DSP Bucuresti pentru www.sport.ro.