EXCLUSIV | "Atentie la cuvinte!" Contre in direct intre reprezentantii celor doua Craiove: "Ani de zile ati spus ca asta este adevarata echipa!"

FCU Craiova a promovat matematic in prima liga!

Echipa lui Adrian Mititelu va juca in Liga 1 din sezonul urmator, acolo unde se va duela cu CSU Craiova! Duelul se asteapta a fi unul intens, reprezentantii celor doua echipe contrandu-se deja in declaratii.

Marcel Popescu si Adrian Mititelu Jr. au vorbit despre lupta dintre cele doua echipe. Finantatorul nou-promovatei i-a indemnat pe suporteri la calm in sezonul urmator.

O remarca a lui Marcel Popescu l-a iritat pe Mititelu Jr., care a tinut sa reaminteasca de faptul ca reprezentantul clubului lui Mihai Rotaru l-a sustinut pe Adrian Mititelu si a sustinut ca echipa sa ar fi adevarata Craiova.

Adrian Mititelu Jr.: Nu vreau sa intru in polemica cu dansul, il respect, mai ales datorita varstei. A fost prieten cu tatal meu ani de zile.

Marcel Popescu: Vreau sa il felicit si sa ii felicit jucatorii. A promova in Divizia A e o mare realizare. Cat timp exista respect, suntem intr-o zona de normalitate. Cat timp trecem bariera rosie, aceasta zona de normalitate dispare.

A.M: Fiecare sustine echipa despre care crede ca ar fi Universitatea Craiova. Suporterii sunt recalcitranti, nu mai suporta sa fie supusi la chinul la care au fost supusi in toti acesti ani. Bineinteles ca vor sa facem si performanta in Liga 1. Nu stiu cat de greu le va fi ultrasilor, dar sper sa fie decenti, fac un apel la calmitate.

M.P: Daca ne subordonam si lasam ca deciziile ultrasilor sa primeze in fata linistii si a bunului simt intr-un oras precum Craiova, facem o greseala. Ceea ce este important ca in momentul de fata, asa cum noi nu avem nicio rezerva in a-i amenda pe cei care sunt aproape de clubul nostru, consider ca asta este normal.

M.P: Vorbind despre echipa nou-promovata, este echipa familiei Mititelu. Universitatea Craiova nu este echipa mea, este echipa institutiei de invatamant superior.

A.M: Atentie la cuvinte, nu e echipa familiei Mititelu! Este echipa despre care ani de zile ati spus ca este a Craiovei. Echipa domnului Rotaru si echipa domnului Mititelu, sa spunem asa mai bine. Aseara a fost sarbatoare in Craiova, nu e echipa familiei Mititelu.