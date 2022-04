"Eu plec de aici și mă las". Reacția lui Dan Petrescu după delegarea lui Istvan Kovacs la derby-ul cu FCSB

Meciul care ar putea să decidă într-o mare măsura soarta campionatului este arbitrat de Istvan Kovacs, central care nu este apreciat de Gigi Becali.

Istvan Kovacs a arbitrat-o pe FCSB în 45 de meciuri. Cu arbitrul FIFA la centru, bucureștenii au înregistrat 21 de victorii, 10 remize și 14 înfrângeri.

De partea cealaltă, CFR Cluj a pierdut doar de patru ori cu Istvan Kovacs în cele 39 de partide de până acum (22 de victorii, 13 remize).

Istvan Kovacs a arbitrat de cinci ori derby-ul FCSB - CFR Cluj. Ardelenii au câștigat de trei ori, iar celelalte două partide s-au încheiat la egalitate.

Reacția lui Dan Petrescu la delegarea lui Istvan Kovacs



"CFR nu a mai avut un arbitraj cu o greșeală pro de șapte luni, de când am venit eu. Au fost greșeli împotriva noastră, nu am făcut scandal, nu am făcut gălăgie, am avut și penalty-uri neacordate.

Dacă Kovacs a ajutat CFR-ul într-un meci cu mine antrenor, eu plec de aici și mă las", a declarat Dan Petrescu în cadrul unei conferințe de presă.