Erik ten Hag, declarație surprinzătoare după ce Manchester United a fost spulberată de Bournemouth

Manchester United nu a putut face față presiunii impuse de Bournemouth în a 16-a etapă și a pierdut cu 0-3. Dominic Solanke (5'), Philip Billing (68') și Marcos Senesi (73') s-au distrat cu apărarea ”diavolilor roșii”.

Pentru Manchester United urmează meciul cu FC Bayern din grupele Champions League. Înainte de confruntarea directă dintre cele două, Erik ten Hag, antrenorul echipei de pe Old Trafford, a oferit o declarație surprinzătoare.

”Putem bate pe oricine. Mâine trebuie să câștigăm (n.r. vs. FC Bayern), putem asta. Meciurile împotriva lui Chelsea și Everton, chiar și contra celor de la Galatasaray... Echipele astea pot concura la un nivel înalt, sunt sigur că și noi suntem foarte buni”, au fost cuvintele lui Erik ten Hag, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

