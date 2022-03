Emil Săndoi, un car de nervi după eșecul de la Mioveni: "O greșeală impardonabilă! Chunchukov e desfigurat"

Bogdan Rusu a înscris unicul gol al meciului, cu un șut de la distanță, la colțul scurt, profitând și de poziționarea ciudată a portarului Cătălin Căbuz.

La finalul partidei, Emil Săndoi, antrenorul Chindiei, s-a arătat foarte nemulțimit de eroarea din defensiva echipei sale la golul primit și a vorbit despre starea de sănătate a atacantului Tsvetelin Chunchukov, care a ieșit accidentat în minutul 87, după ce s-a lovit cap în cap cu Oancea.



"Am luat gol pe o greșeală impardonabilă. Fiind un jucător ieșit din teren, un fundaș central, la faza respectivă chiar am transmis portarului să joace într-o anumită zonă, el a jucat altfel. Probabil nici n-a mai știut unde este poarta. Dintr-o greșeală impardonabilă... puteam foarte ușor să rezolvăm faza respectivă, să dăm mingea în aut, dar a fost o greșeală în lanț făcută. În a doua repriză am intrat mai bine, dar parcă n-a fost ziua noastră.







Atunci când trebuia să mai avansăm cu mingea, am șutat din prima. Când din lateral trebuia să o scoatem în fața porții, am șutat la poartă, chiar dacă am dat în plasa laterală sau în bară. Mă îngrijorează că nu marcăm, dar am avut ocazii, puteam să facem diferența. Aici sunt mai nemulțumit. Trebuie să fim inspirați în fața porții, dar, din păcate, nu a fost vorba de așa ceva astăzi.





Chunchukov are un hematom, e desfigurat la față. Chamed are două zile cu echipa la antrenamente, eu sunt convins că vom putea conta pe ei, are calitate tehnică, are experiență în campionatul nostru, dar îi erau greu să se acomodeze așa repede", a spus Emil Săndoi.



În urma acestui rezultat, Chindia Târgoviște rămâne pe locul 12, cu 19 puncte, în timp ce CS Mioveni e pe 13, prima poziție de baraj, și se apropie la o singură lungime de formația lui Emil Săndoi.