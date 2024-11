Ambele goluri ale echipei antrenate de Eugen Neagoe au fost marcate de Ricardo Matos (9, 72 - penalty). Lovitura de pedeapsă a fost obţinut tot de lusitan, după ce a fost faultat în careu de Todor Todoroski.

Poli Iași, pregătită de Emil Săndoi, a încheiat meciul în inferioritate numerică, după ce căpitanul Mihai Bordeianu a primit al doilea cartonaş galben (90+5).

Poli Iași a obţinut un singur punct în ultimele trei etape. Gloria Buzău venea după patru înfrângeri consecutive.

Ce a declarat Emil Săndoi după înfrângerea cu Gloriz Buzău

"S-a făcut diferența în debutul de joc pentru că nu am fost atenți. Aveam un marcaj pe care trebuia să îl păstrăm. Am scăpat un adversar. Am făcut mai multe greșeli. Poate și cu o doză de șansă. Acea mingea nu avea voie să cadă la noi în careu.

Am alergat după egalare. Am avut și noi situațiile noastre. Todorosoki a avut o ocazie cât roata carului. Acolo e greu să nu dai gol. Poate nu ne-am apropiat prea mult de poartă, dar am avut situații.

Vă spuneam și înainte de joc că va fi un meci dificil. Diferența de puncte este mică. Toate golurile le-am luat după greșeli individuale, pe greșeli de copii și juniori. Facem niște greșeli nepermise pentru acest nivel. La meciul cu CFR Cluj au fost greșeli individuale, la fel la Petrolul Ploiești.

La faza penalty-ului ce sens are să judeci faza de așa manieră? La linia de fundași avem unele probleme, în unele zone. Sunt problemele noastre și trebuie să știm să le gestionăm. Nu e plăcut. Nu vreau să comentez.

Îmi pare rău că nu am reușit un rezultat bun. Jocul a fost echilibrat, în unele momente cu un plus pentru noi. Gloria Buzău a fost o echipă tăioasă. Este un meci dintr-un campionat întreg.

Mă îngrijorează greșelile individuale pe care le facem. Asta ma îngrijorează cel mai tare. Le facem de mai mult timp", a spus tehnicianul, la Prima Sport.