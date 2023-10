Antrenorul roș-albaștrilor a vorbit despre ultimul transfer al celor de la FCSB, Dorin Rotariu (28 de ani), dar a comentat și situația lui Vlad Chiricheș, stoperul adus de Gigi Becali în această vară.

Elias Charalambous a anunțat care e situația lui Chiricheș

Vlad Chiricheș s-a accidentat în meciul cu UTA, scor 1-2, din runda a șaptea. În minutul 73 al meciului de la Arad, Chiricheș s-a oprit din alergare când încerca să-l blocheze pe Rareș Pop. A simțit dureri la bicepsul femural de la piciorul stâng, iar medicii inițial au spus că nu va mai juca în 2023.

Elias Charalambous a oferit vești bune în contextul în care defensiva FCSB-ului și-a mai arătat în ultimele meciuri semnele de fragilitate.

"Tocmai am vorbit cu Chiri. Se antrenează, se îmbunătățește, e pe drumul cel bun, dar trebuie să fim 100% siguri înainte de a-l folosi. Nu vrem să riscăm, așteptăm unda verde din partea medicilor înainte de a ni se alătura", a declarat sâmbătă după-amiază Elias Charalambous.

Ngezana, Lixandru și Haruț sunt jucătorii care l-au înlocuit până acum pe Chiricheș la FCSB.

Fost coleg cu Chiricheș, Raul Rusescu a vorbit recent despre fundașul central care a evoluat în carieră la FCSB, Tottenham sau Napoli.

„Îl văd foarte bine din toate punctele de vedere. (n.r. crezi că poate să revină după această accidentare și să fie din nou titular?) Absolut! Fără probleme! Are calitățile necesare. Tot timpul o să fie contestatari. El știe foarte bine ce are de făcut, e un tip profesionist. Se întâmplă să te accidentezi, dar sunt convins că are puterea să revină și să fie o piesă importantă așa cum trebuie să se întâmple”, a spus Raul Rusescu, potrivit Prosport.