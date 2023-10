Noi probleme pentru Israel înaintea meciului cu România: doi internaționali refuză să joace!

Din cauza stării de război din Israel, meciurile din octombrie ale naționalei conduse de Alon Hazan au fost amânate pentru luna noiembrie. De asemenea, campionatul intern este în continuare suspendat, iar israelienii au probleme și în privința unor fotbaliști care evoluează în străinătate.

Israelienii Sagiv Jehezkel și Ramzi Safuri refuză să joace la echipa de club

Mijlocașii Sagiv Jehezkel (28 de ani) și Ramzi Safuri (28 de ani), ambii jucători de națională, refuză să joace pentru echipa lor de club, Antalyaspor. Decizia vine după ce în Turcia s-a luat decizia ca înaintea meciurilor din campionatul intern să se țină un moment de reculegere în memoria victimelor din Palestina.

În Turcia este a treia zi de doliu național ca urmare a celor peste 3.000 de palestinieni uciși în urma bombardamentelor israelienilor din Fâșia Gaza.

"În calitate de jucători ai naționalei Israelului am decis să nu participăm la această ceremonie și să nu mergem la stadion. Ceea ce se întâmplă în Israel face să fie aproape imposibil să jucăm fotbal. În plus, am aflat că la meciul de astăzi se va ține un moment de reculegere pentru condamnarea Israelului", au transmis, potrivit Marca, Jehezkel și Safuri într-un comunicat, chiar înaintea meciului contra lui Gaziantep, echipa lui Marius Șumudică, de astăzi. Cei doi nu fac parte din lotul lui Antalyaspor.

Ramzi Safuri, mijlocaș ofensiv, are 9 meciuri la naționala Israelului. La partida tur cu România (1-1) a fost rezervă neutilizată.

Sagiv Jehezkel, extremă dreapta, a strâns 7 meciuri la naționala Israelului până în prezent. La București, pe Arena Națională, în septembrie, el a jucat 73 de minute contra României.

Pentru naționala Israelului este o nouă veste proastă înaintea meciurilor decisive din noiembrie. Echipa condusă de Alon Hazan va fi nevoită să joace patru meciuri în decurs de nouă zile, partidele care ar fi trebuit să se dispute în Israel vor fi mutate în altă țară, iar numeroși jucători vor fi convocați la lot fără a avea meciuri în picioare.

Program infernal pentru Israel: 4 meciuri în 9 zile

12 noiembrie, ora 21:45: Kosovo - Israel (Priștina)

15 noiembrie, ora 21:45: Israel - Elveția (locație necunoscută)

18 noiembrie, ora 21:45: Israel - România (locație necunoscută)

21 noiembrie, ora 21:45: Andorra - Israel (Andorra la Vella)

România și Israel, în luptă directă pentru calificarea la EURO 2024