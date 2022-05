Atacantul născut la Craiova a avut și o lungă perioadă în care nu a jucat din cauza unor probleme cardiace. ”E puțin supărat pe mine”, spune antrenorul de la Universitatea Craiova.

Roman a văzut direct cartonașul roșu în partea secundă a meciului din Bănie, câștigat de olteni cu 2-0. Acesta a ripostat după ce ”a fost tras” de Paul Papp, iar Feșnic nu a stat pe gânduri și l-a trimis direct la cabine.

„Nu am vorbit cu Mihai, el este puțin supărat pe mine pentru decizia pe care am luat-o în iarnă, am încercat să îi explic decizia pe care am luat-o și i-am spus că este mult mai bine pentru el să încerce să joace undeva, să aibă meciuri etapă de etapă. Eu aveam la dispoziție Elvir și Markovic, care trebuiau să joace meci de meci, i-ar fi fost foarte greu să se impună și să aibă minute să joace aici.

Cred eu că a fost decizia cea mai bună, sper să treacă timpul și să uite acest episod și să mă „ierte”. Nu i-am vrut decât binele și întotdeauna deciziile pe care le-am luat, le-am spus-o jucătorilor, câteodată este greu, era acasă, era la Universitatea Craiova, nu a fost o decizie ușoară. Știu că este puțin supărat, dezamăgit, dar sunt sigur că o să îi treacă.

Cred că a avut un parcurs foarte bun la FC Botoșani, a marcat, a jucat meci de meci, avea nevoie de acest lucru după o perioadă lungă de accidentare, mă bucur foarte mult pentru el că a reintrat în circuit și de ce nu, dacă o ține tot așa poate revine la Universitatea Craiova.

Nu am văzut faza eliminării sincer, dar vă dați seama că nu trebuie criticat, ambiția lui în seara asta a fost foarte mare și cu siguranță a vrut să le demonstreze tuturor că s-a făcut o greșeală. Sunt sigur că atunci când se duce acasă și face o analiză, își dă seama că nu a fost o decizie proastă să facă acest pas pentru că are ocazia să joace”, a spus Laurențiu Reghecampf.

Cum se apără Mihai Roman, după cartonașul roșu încasat la Craiova

„Îmi pare rău. Îmi cer scuze băieților și antrenorului că am lăsat echipa în zece jucători. Tot meciul, Paul (n.red. Papp) a tras de mine, mă călca, m-a tras de tricou. Am încercat să mă smucesc ca să dea drumul tricoului și când m-am întors l-am lovit, dar nu a fost o lovitură puternică.

Nu vreau să vorbesc despre arbitraj, nu îmi place să fac asta. Așa a văzut dânsul, așa a judecat fazele. Dacă nu jucam cu echipa de pe locul trei, poate erau mai mult în favoarea noastră”, a spus Roman.