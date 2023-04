Fundașul a ajuns prima dată la echipa din Giulești în 2006, după ce Rapid a plătit 500.000 de euro pe transferul lui Săpunaru de la FC Național. În total, fostul internațional român a bifat 156 de apariții pentru „alb-vișinii”.

E gata! Unde va evolua Săpunaru în sezonul viitor. În iunie îi expiră contractul cu Rapid

Cristi Săpunaru a vorbit despre situația în care se află: contractul său cu Rapid expiră la finele sezonului actual. Totuși, fundașul central al giuleștenilor i-a liniștit pe fani și a anunțat că a ajuns la un acord cu conducerea și va mai evolua un an pentru „alb-vișinii”.

„Am discutat am ajuns la un acord. Mai aveţi un an să mă suportaţi. Contractul pe viaţă cu Rapid oricum îl am, pentru că sunt şi voi rămâne toată viaţa suporterul Rapidului, pentru că aşa m-am născut.

(n.r. – E aproape oficial?) Da, dar încă n-am semnat contractul. Sper să fie bine la anul, în anul centenarului, că atunci facem o sută de ani, nu acum”, a spus Cristi Săpunaru, înainte de Rapid - FCSB.

Cifrele lui Cristi Săpunaru

Rapid: 156 meciuri jucate - 14 goluri, 3 assist-uri

Kayserispor: 105 meciuri - 4 goluri, 1 assist

FC Porto: 104 meciuri jucate - 3 goluri, 3 assist-uri

Astra Giurgiu: 49 meciuri jucate - 10 goluri, 1 assist

Real Zaragoza: 35 meciuri jucate - 2 goluri, 0 assist-uri

Progresul București: 31 meciuri jucate - 3 goluri, 0 assist-uri

Pandurii Târgu Jiu: 24 meciuri jucate - 6 goluri, 1 assist

Denizlispor: 15 meciuri jucate - 0 goluri, 0 assist-uri

Elche: 9 meciuri jucate - 1 gol, 1 assist

Cum arată play-off-ul Superligii

1. Farul Constanța - 39 de puncte (5 meciuri jucate, 3 victorii, 1 egal, 1 înfrângere)

2. CFR Cluj - 38 de puncte (5 meciuri jucate, 1 victorie, 3 egaluri, 1 înfrângere)

3. FCSB - 37 de puncte (4 meciuri jucate, 2 victorii, 2 egaluri, 0 înfrângeri)

4. Universitatea Craiova - 35 de puncte (5 meciuri jucate, 2 victorii, 2 egaluri, 1 înfrângere)

5. Rapid București - 28 de puncte (4 meciuri jucate, 0 victorii, 2 egaluri, 2 înfrângeri)

6. Sepsi OSK - 24 de puncte (5 meciuri jucate, 1 victorie, 0 egaluri, 4 înfrângeri)