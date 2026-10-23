Florinel Coman își verifică suma din contul bancar, probabil, mai des decât situația lui Al-Gharafa din clasamentul la zi, în Qatar Stars League. Pentru că doar aspectul financiar din această experiență fotbalistică de coșmar îl poate consola!

După două sezoane în care a fost marginalizat, sub comanda portughezului Pedro Martins, Coman a atins acum o altă bornă neagră, la Al-Gharafa. În sezoanele 2024-2025 și 2025-2026, Florinel, deși a jucat puțin, a făcut parte dintr-o echipă care a terminat pe 3, respectiv pe 4, în campionatul din Qatar. Acum însă, în actuala campanie, Al-Gharafa a ajuns la... retrogradare!

Florinel Coman, martor la golul care poate demite doi antrenori!

Joi, în etapa a 7-a din Qatar Stars League, a continuat sezonul groaznic al echipei din Doha. În meciul de acasă cu Al-Ahli, o altă formație în suferință, gazdele au condus cu 2-0 din minutul 36, dar au „reușit“ să rateze victoria: 2-2!

Golul care a stabilit scorul final a fost marcat, în minutul 90+2, sub privirile lui Florinel Coman, trimis pe teren din minutul 59. Reușita semnată de tunisianul Naim Sliti poate demite doi antrenori, în următoarele ore! Presa din Qatar a anunțat de aseară că antrenorul lui Al-Ahli Doha, Borja Jimenez (41 de ani), va fi concediat, astăzi. Dar și antrenorul lui Coman, portughezul Pedro Martins, riscă să ajungă șomer până la finalul acestei săptămâni! Pentru că Al-Gharafa are un bilanț catastrofal, în momentul de față: 10 meciuri, 2 victorii, 3 egaluri, 5 înfrângeri, golaveraj 14-19!