Dușan Uhrin Jr. a vorbit despre revenirea la Dinamo, după ce acționarii DDB l-au contactat pentru a-l înlocui pe Stoican 

La finalul lui 2021, Iuliu Mureșan l-a demis pe Mircea Rednic de pe banca tehnică a lui Dinamo. Directorul special al „câinilor” a considerat că Flavius Stoican este mai potrivit pentru a salva echipa de la retrogradare. Doar că în primele 3 meciuri de la revenirea în Ștefan cel Mare, antrenorul a bifat 3 înfrângeri, în care Dinamo a încasat 9 goluri și a reușit să înscrie o singură dată.

Iar acționarii DDB se tem că echipa poata ajunge în eșalonul secund, așa că l-au contactat pe Dușan Uhrin Jr. pentru a prelua echipa. Iar tehnicianul ceh a oferit un răspuns care este deschis tuturor posibilităților.

„Nimic nu e imposibil”, a declarat Dușan Uhrin Jr. pentru gsp.

În ultimul mandat la Dinamo, aprilie 2021 - iulie 2021, antrenorul ceh i-a salvat pe „câini” de la retrogradare. Dușan Uhrin Jr. a obținut 5 victorii, 3 rezultate de egalitate și 2 înfrângeri, în cele 10 meciuri pe care le-a condus de pe margine.

Flavius Stoican pune lipsa de rezultate pe seama ghinionului

Cu toate că a pierdut primele 3 meciuri la Dinamo, noul antrenor al „câinilor” rămâne optimist. Acesta este de părere că echipa va arăta mult mai bine în următoarele etape.

„Parcă luăm cele mai spectaculoase goluri. Am început destul de bine, apoi au apărut ei la o fază pe partea dreaptă. O centrare, gol. Apoi Jaja, șut, gol, 2-0. Am avut și noi situații de a marca, am avut posesie, dar n-am reușit să marcăm, indiferent că am jucat cu doi sau trei atacanți. Am întâlnit o echipă foarte bună, pragmatică, au profitat de fiecare fază pe care au avut-o. E echipă de play-off, dar nu vreau să cedăm, indiferent de scor.

Pe tabelă rămân patru goluri primite. Luăm cu ușurință goluri, goluri spectaculoase, dar nu trebuie să cedăm. Jucătorii să ridice capul din pământ, indiferent că acum vine CS U Craiova, poate o să se întoarcă norocul și spre noi. Parcă avem prea multe ghinioane. În minutul 2, Tomozei face o entorsă la genunchi. Avem situații, nu marcăm, iar la prima lor ocazie au 1-0. E destul de delicat, dar nu trebuie să ne pierdem încrederea.

Important e facem în teren, sunt convins că fiecare dintre noi știm când greșim. Nu pierde doar unul sau altul. Când greșim, greșim toți. Când o să ne bucurăm, ne vom bucura toți. Și vreau cât mai repede.

Cu siguranță o să fim o echipă bună în viitorul apropiat pentru că am jucători buni care vor demonstra. Important e să nu-și piardă încrederea. Jucăm, pasăm, avem situații, dar nu reușim să marcăm, iar la prima lor situație luăm gol. Nu vrem să retrogradăm și de aceea facem tot ce ne stă în putință. Suntem într-o situație grea, se înjumătățesc punctele, dar până atunci trebuie să facem puncte.

Nu e ușor, e important ca fiecare să știe cum gestionează anumite situații, cum pasăm, cum ne demarcăm. Timpul nu e aliatul nostru, dar nu vreau să găsesc un alibi”, a declarat Flavius Stoican după înfrângera cu FC Botoșani, 0-4.

Programul lui Dinamo până la finalul sezonului regulat

Etapa 25: Dinamo - Universitatea Craiova

Etapa 26: UTA Arad - Dinamo

Etapa 27: Dinamo - Gaz Metan Mediaș

Etapa 28: Rapid - Dinamo

Etapa 29: Dinamo - Sepsi

Etapa 30: CFR Cluj - Dinamo

Clasamentul Ligii 1