Arnold Garita (27 de ani) va fi prima lovitură pe piața transferurilor dată de Gigi Becali pentru perioada de mercato din această vară.

Dorit de CFR Cluj, dar și de Universitatea Craiova, se pare că masivul atacant va alege să joace pentru FCSB.

Vicecampioana i-a pregătit deja contractul lui Garita, care va concura pentru postul de titular cu golgheterul FCSB-ului din sezonul recent încheiat, Andrea Compagno, scrie Fanatik.

Gigi Becali a dat lovitura! Arnold Garita, primul transfer

Cel mai probabil, și promovarea rivalei Dinamo a facilitat transferul atacantului la FCSB. La ultima sa apariție în spațiul public, Gigi Becali a și spus că își dorește ca Dinamo să promoveze pentru că sunt la mijloc două interese.

Primul este legat de banii încasați din vânzarea de bilete, iar când a fost întrebat despre al doilea, Becali a lăsat de înțeles că este vorba despre un jucător.

"Noi am ținut cu Dinamo la promovare. Eu am ținut cu Dinamo pentru că am avut un interes. E un milion de euro în plus și mai este încă un interes pe care nu vi-l pot spune acum, vi-l spun peste două-trei săptămâni.

Poate că e vorba de un jucător... nu Ghezali. Bă, tată, aveam un interes: un milion de euro din bilete. Garita? Nu știu, tată, e posibil și asta, nu mai țin minte. Și ăsta e un interes, nu? Decât să dai 200.000, mai bine îl iei liber", a spus Becali.

39 de meciuri a jucat Garita pentru FC Argeș în acest sezon, în toate competițiile

12 goluri a înscris Garita pentru FC Argeș. Atacantul camerunez este evaluat de site-urile de specialitate la 650.000 de euro.