Cu Șumudică pe banca tehnică, Rapid a înregistrat două victorii, două remize și două înfrângeri, iar zilele trecute s-a discutat despre o posibilă plecare a antrenorului, lucru infirmat însă de conducerea clubului.

Dumitru Dragomir: ”Mi-aș dori ca Șumudică să facă o echipă din nimic!”

Dumitru Dragomir este convins că Rapid are șanse destul de mici de a încheia sezonul regulat pe loc de play-off, însă nu exclude o ”minune” la echipa pregătită de Marius Șumudică.

Fostul președinte LPF susține că Șumudică este antrenorul pe care îl vede cel mai capabil să o ducă pe Rapid în primele șase, însă doar din următorul sezon, după ce Dan Șucu va investi în alte transferuri, deoarece consideră că, la momentul de față, cu mici excepții, Rapid nu are jucători pe care să se bazeze.

”Mi-aș dori ca Rapid să vină în primele șase locuri, ceea ce nu cred, dar mi-aș dori. Mi-aș dori ca Șumudică să reușească să facă din nimic o echipă. Nu are nimic!

Are vreo trei jucători tineri de perspectivă, atât! Îl are pe Borza, îl are pe Cristi Ignat, l-aș pune și pe Rareș Pop. Are jucători tineri talentați, dar restul, viteza întâi și a doua.

Șucu, dacă are răbdare cu Șumudică, poate să se bată la anul la titlu, dar anul ăsta, să forțeze să intre în primele șase, ceea ce nu cred, dar minuni s-au mai văzut în fotbal”, a spus Dumitru Dragomir pentru Sport.ro și PRO TV.

Rapid, pe locul 12 în clasamentul din Superliga României