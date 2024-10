Formația dirijată de Marius Șumudică se situează în clipa de față pe locul 12, în a doua jumătate a clasamentului. După 12 etape, Rapid a înregistrat 13 puncte: două victorii, șapte rezultate de egalitate și trei înfrângeri.



Dumitru Dragomir știe când va câștiga Rapid campionatul: ”Cu Șumudică antrenor”



Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a vorbit despre situația de la Rapid. ”Oracolul din Bălcești” a precizat că giuleștenii vor câștiga campionatul, cu Marius Șumudică pe bancă, abia anul viitor, cu condiția ca Dan Șucu & Co. să aibă încredere în actualul principal.



”(n.r. Când credeți că ia Rapid campionatul?) Dacă are răbdare (n.r. Dan Șucu) cu Șumudică, poate la anul o să-l ia! Anul ăsta să se forțeze să intre în primele 6, ceea ce nu cred”, a spus Dumitru Dragomir pentru Sport.ro și Pro TV.



Dan Șucu & Co. s-au descotorosit la finalul lunii august de serviciile antrenorului nord-irlandez Neil Lennon, după un start dezamăgitor al acestuia de campionat pe banca Rapidului.



În locul lui Lennon a fost adus Marius Șumudică, după ce Dan Șucu chiar îi promisese că el va deveni următorul tehnician al giuleștenilor, atunci când va fi nevoie de un nou antrenor.



Între timp, Marius Șumudică a bifat două victorii, două remize și două eșecuri pe banca Rapidului: 1.33 puncte pe meci înregistrate, conform statisticilor Transfermarkt.



Săpunaru: ”Nu e doar despre antrenori. Jucătorii trebuie să se trezească”



"Am dominat prima repriză, a venit acest gol dintr-o deviere. Am încercat, am atacat, dar steril. M-am săturat să se întâmple așa, trebuie să ne mai asumăm și noi, jucătorii. Să ne trezim și să ieșim din această situație.



Nu e doar despre antrenori. Dacă nu ne trezim, să redevenim acea echipă agresivă, să câștigăm orice duel, nu avem nicio șansă. Luăm goluri stupide și nu reușim să marcăm", a declarat Cristi Săpunaru.