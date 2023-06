Duckadam contestă transferul rezolvat azi de FCSB: "E făcut la disperare!"

Djokovic, rămas liber de contract după despărțirea de formația saudită Al Raed, unde a fost antrenat de Marius Șumudică, a semnat un contract valabil pe un an cu FCSB, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon.

Helmut Duckadam: "Transferul lui Damjan Djokovic la FCSB, la disperare"

Helmut Duckadam, fostul mare portar al Stelei, consideră că transferul lui Djokovic este "unul la disperare" pentru FCSB. Cel care a ocupat timp de 10 ani funcția de președinte de imagine la gruparea bucureșteană nu înțelege de ce croatul a acceptat să revină în România.

"Nu știu, poate la disperare (n.r - transferul lui Djokovic). Mie mi-a plăcut de Djokovic la CFR, a avut o perioadă foarte bună acolo, dar faptul că te întorci din Arabia Saudită în România înseamnă că nu mai ești dorit acolo. Acolo câștiga mult mai mulți bani decât la FCSB.

Eu niciodată nu am înțeles de ce ai venit din Arabia în campionatul României. Djokovic are o vârstă, 33 de ani, mai joacă un an-doi la nivel înalt. Eu aș fi preferat să mai joc un an acolo decât să vin să mai joc un an-doi aici", a spus Helmut Duckadam, la Digisport.

Damjan Djokovic, fotbalist cu 15 meciuri în Serie A, 35 în Ligue 1 și 49 în Super Lig (Turcia), a jucat pentru CFR Cluj în perioadele 2013-2014 și 2017-2021. Alături de formația din Gruia, mijlocașul croat și-a trecut în palmares 4 titluri și o Supercupă a României.