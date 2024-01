Înainte de Sepsi, Laszlo Dioszegi a fost fotbalist. Omul de afaceri povestește că era un mare fan al lui Laszlo Boloni și a jucat atât ca fundaș central, cât și ca atacant la echipa de tineret a celor de la IMASA, însă hepatita și problemele grave de la genunchi l-au obligat să renunțe la cariera de jucător.

Drama lui Laszlo Dioszegi: "Am luat o boală cumplită și am fost operat de șase ori. A trebuit să abandonez în totalitate fotbalul"

Dioszegi nu a renunțat la fotbal, iar în 2011 a hotărât să înființeze Sepsi OSK. După trei ani a promovat în liga a treia, iar din 2017 clubul evoluează în eșalonul de elită a României, având inclusiv câteva rezultate notabile în competițiile europene.

"Am jucat în ligile inferioare, a patra și a cincea. Nu pot să spun că am avut o carieră extraordinară în fotbal, dar, când aveam 14 ani și jucam la echipa de tineret a lui IMASA, am luat o boală necruțătoare și mi-a zis doctorul că doi ani nu mai am voie să joc fotbal. Am avut o hepatită B sau C, de nivel foarte înalt, iar doctorul așa mi-a spus. A fost între 14 și 16 ani, iar dacă ratezi acești doi ani, nu mai poți să recuperezi.



Am mai jucat un an când am înființat o echipă în liga a cincea, când aveam aproape 30 de ani, după care am promovat în liga a patra cu Carpați Covasna, dar aveam foarte multe probleme de sănătate. Am avut vreo șase operații la genunchi și pentru hernia de disc și a trebuit să abandonez în totalitate fotbalul.

Am fost fundaș central, dar și atacant. Mie îmi plăcea să fie un decar, un Boloni doi. Nu aveam talentul lui, dar îmi plăcea să dau mingi lungi și aveam un șut destul de bun, pot să spun năprasnic. De la mijlocul terenului puteam să dau mingea la poartă fără să cadă. Acum am ieșit și eu cu băieții vreo 10 minute și deja puterea piciorului e la un nivel foarte slab. Acum 20-25 de ani mergea 50 de metri mingea și intra în poartă. Acum s-au schimbat lucrurile, dar asta e viața", a spus Laszlo Dioszegi, într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro.