Dragomir pune paie pe foc. A anunțat succesorul lui Gino Iorgulescu 

Dragomir, actual dezvoltator imobiliar, nu uită și nu iartă ziua în care a fost învins la alegerile pentru șefia LPF de Gino Iorgulescu. Fostul stoper al naționalei a fost ales în funcția de președinte LPF, după 17 ani în care Dumitru Dragomir se aflase la șefi Ligii Profesioniste de Fotbal.

"Corleone", fost șef la FC Scornicești și Victoria București, a acuzat mulți ani după înfrângerea sa mai multe persoane că l-ar fi ajutat pe Iorgulescu (67 de ani) să devină numărul 1 la sediul din Panduri. Cum Iorgulescu, aflat acum de 10 ani în funcție, are din ce în ce mai mulți contestatari, Dragomir dezvoltă un subiect care îl face să zâmbească: succesorul lui Gino.

Dragomir mizează pe Marica. Dar mai adaugă câteva nume pentru șefia LPF

Într-o intervenție pentru Gsp, Dragomir l-a trecut favorit pe Ciprian Marica. Fostul atacant de la Dinamo, actual investitor la Farul, a intenționat în urmă cu mai mulți ani să lupte pentru șefia Federației Române de Fotbal. Marica avea în spatele său mai mulți oameni importanți din fotbal.

„Avem destui care pot fi președinți la LPF. Poate fi Marica, care e un tip foarte elevat și cizelat. Mai e și Gică Popescu, care e încă tânăr. Vă mai spun un om serios: Valeriu Argăseală. El a putea conduce cu ușurință Liga Profesionistă de Fotbal. Dar nu cred că-l lasă Gigi să plece.

Aș mai spune că și Florin Prunea ar putea să conducă. Nu e băiat prost deloc. Și mai e unul care poate conduce Liga și FRF în același timp: Dani Coman. E tare de tot”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit sursei mai sus menționate.

Gino vs Mitică: 11-7 a fost scorul la alegerile LPF, în 2013

a fost scorul la alegerile LPF, în 2013 49 de selecții în naționala României a strâns Iorgulescu

3 goluri a marcat în națională Gino Iorgulescu

Dragomir, acum 10 ani: "Îi las mobila lui Ceaușescu"

„Am avut concurent pe Gino Iorgulescu, care a câștigat cu 11-7. Este un concurent și un președinte meritoriu, are în spate o activitate fotbalistică de ani de zile. Bănuiesc că va avea o activitatea măcar cât am stat eu în LPF. Am stat destul.



Las în urma mea o ligă frumoasă, îi las mobila lui Ceaușescu din biroul meu, mai ales că el a fost prieten cu Nicu. A câștigat pe valoarea lui, dar și pe cea politică. Se știu implicațiile. Eu nefiind om politic și nefiind prieten cu oameni politici cum este Iorgulescu. Să fie sănătos, să țină Liga așa cum am ținut-o eu din punct de vedere financiar”, a declarat Dragomir la finalul votului.