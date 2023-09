Houston Dynamo i-a aflat slăbiciunea lui Messi înainte de finala Cupei: ”Se poate face pe tot parcursul meciului”

Erik Sviatchenko, fost adversar al lui Messi în Liga Campionilor a prefațat duelul pentru medalia de aur în Open Cup. Fostul fotbalist al lui Celtic a transmis:

”Dacă poți să-l ții departe de poartă pe tot parcursul meciului, se poate, pentru că Messi, uneori, în rolul pe care îl are acum, se îndepărtează și el de poartă pentru a lua mingea. Dar, desigur, nu va fi posibil timp de 90 de minute. El va apărea, va apărea în spații în care se va afla în locuri periculoase, fie pentru a asista, fie pentru a avea o lovitură la poartă. Este foarte greu să vezi unde sunt punctele slabe. Poți pierde meciul, într-o secundă. Poate profita de cea mai mică greșeală sau de cea mai mică inconștiență din echipă.”

Actualul mijlocaș al lui Houston nu are amintiri plăcute în duelul cu starul argentinian. În duelurile dintre Celtic și Barcelona, Sviatchenko a suferit o umilință cumplită: ”Nu aș spune că am avut cea mai bună experiență. Primul meci pe care l-am jucat împotriva lui Messi și a Barcelonei, cu Celtic, am pierdut cu 7-0!" a completat internaționalul danez. Giganții scoțieni au pierdut o a doua confruntare cu Barcelona cu 2-0, iar Sviatchenko a primit un cartonaș galben.

Participarea jucătorului cu șapte baloane de aur în palmares încă nu este sigură. Conform ultimelor rapoarte, argentinianul are o accidentare musculară care a recidivat.

În partida cu Houston, Messi poate aduce al doilea trofeul la rând la Miami. În urmă cu o lună, ”Puricele” i-a condus pe fotbaliștii din Miami către trofeul Leagues Cup, după o secetă de victorii.