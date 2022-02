Dragomir, de partea patronilor în războiul cu LPF: „Nu l-am suferit că are gura mare. Nu e ca Gigi Becali, pe ălă îl doare în pălărie!”

Tot mai mulți patroni din Liga 1 sunt revoltați de managementul Ligii Profesioniste din Fotbal. Insituției conduse de Gino Iorgulescu i se impută că Academica Clinceni și Gaz Metan Mediaș au ajuns în pragul falimentului, la doar 6 luni după startul sezonului, cel mai vocal finanțator în legătură cu acest subiect fiind Valeriu Iftime.

Iar Dumitru Dragomir le ia partea oamenilor de afaceri din Liga 1 și susține demersul lui Valeriu Iftime, chiar dacă a recunoscut că la început nu l-a simpatizat. Totodată, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal oferă și o soluție: centrele de copii și juniori să fie susținute financiar din bugetul statului.

Dragomir: „Pe Gigi Becali îl doare în pălărie dacă pierde 100 de milioane de euro”

„Mă uimește știrea asta. Eu am condus 20 de ani acolo și n-au fost asemenea cazuri. Au fost făcute stadioane, am făcut clădirile LPF și FRF, ăștia n-au văruit nimic, dar nici cluburile nu le-au ajutat cu nimic. Aud acum că din drepturile TV să oprească o sumă pentru salarii. Nu, ajută-l să aibă bani pentru toate, iar înainte de campionat îi pui să vină cu garanții bancare, dar cine să gândească lucrurile astea? Acum, comunitățile locale pot ajuta cluburile. Voluntariul cum ține echipă de fotbal, centru de copii și juniori, baschet profesionist, handbal, judo și nu mai știu ce? Acolo este un primar deștept, care știe cum să respecte legile țării. Văd că și primarul Aradului e băiat deștept și a început să priceapă lucrurile. Frica i-a băgat în pușcărie nevinovați pe marea majoritate a conducătorilor, iar acum le e frică să mai vorbească de fotbal. Măcar centrele de copii și juniori să fie finanțate de bugetul de statului. Eu am drepturi de autor asupra unei legi organice. Credeți că eu am fost ajutat de cineva? Dar mă duceam la ușă la toți, se îmbolnăveau de nervi cu mine.

Eu nu l-am suferit pe Iftime, că are gură mare, dar Iftime are dreptate în ce spune, acum îl apreciez foarte mult. E unul dintre patronii cu picioarele pe pământ. Nu e ca Gigi Becali. Pe el îl doare în pălărie dacă pierde 100 de milioane de euro, dar pe alții nu. Citeam astăzi că domnul Varga de la Cluj are datorii de peste 10 milioane. Ce înseamnă 10 milioane de euro la un club de talia CFR-ului și la un oraș cu peste 400.000 de oameni?”, a declarat Dumitru Dragomir la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

Clasamentul Ligii 1