DOSAR DE DELAPIDARE, politistii au venit azi la sediul clubului sa ia acte! Probleme la o echipa din Liga 1

Perchezitii la Calarasi!

Dunarea a anuntat pe pagina oficiala de Facebook ca politistii de la IPJ Calarasi au ridicat azi mai multe dosare de la sediul clubului. Investigatia are legatura cu un dosar de delapidare. Actele ridicate vizeaza activitatea clubului in perioada 2014-2016. Dunarea precizeaza ca documentele provin din perioada fostei conduceri, de pe vremea in care echipa evolua in liga a 3-a.