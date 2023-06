Dorinel Munteanu pune tunurile pe anumiți tehnicieni din Superliga: "Pentru mine, nu sunt antrenori"

Ilie Poenaru (FC Voluntari), Marius Croitoru (FC Botoșani), Mihai Pintilii (FCSB) și Ovidiu Burcă (Dinamo) sunt cei patru antrenori din primul eșalon care nu au licență PRO. În cazul lui Poenaru și Pintilii, aceștia sunt trecuți ca secunzi, Marin Dună și Elias Charalambous fiind trecuți ca principali.

Dorinel Munteanu, deranjat de situația tehnicienilor fără licență



"Eu mi-am spus punctul de vedere. Nu este normal, dar poate au primit derogări de la Federație, nu pot să îmi dau seama cum vor sta pe bancă sau cine va sta pe bancă în locul lor. Nu pot să îmi dau seama. Din păcate, această probleme continuă și eu cred că nu este spre binele fotbalului românesc.

Să forțezi un antrenor, chiar dacă este talentat, dar nu îndeplinește toate condițiile... Nu consider că sunt antrenori cei care nu au licență", a spus acesta, potrivit Prosport.

Dorinel Munteanu vrea ca Oțelul Galați să fie în play-off în sezonul următor



Tehnicianul nu se mulțumește doar cu simpla prezență în Liga 1. Fostul component al "Generației de Aur" a anunțat deja obiectivul echipei pentru sezonul următor: accederea în play-off.

"Am venit cu inima la Oțelul. Foarte puțină lume știe că mi-am dorit ca Oțelul să revină în prima ligă. Asta datorită unor băieți extraordinari pe care i-am preluat în Liga 3, nimeni nu a avut încredere în ei. Dar am făcut, cum am făcut întotdeauna cu jucătorii mei, i-am convins prin muncă și disciplină se pot realiza multe.

Nu sunt arogant, dar obiectivul meu este să fiu anul următor în play-off. Văd că zâmbiți, dar ăsta e obiectivul meu. Sunt atât de bucuros, încât nu pot exprima în cuvinte. Chiar dacă am fost antipatic pentru unii și simpatic pentru alții, mă bucur că se bucură un întreg oraș. Să nu uitați că la anul îmi veți lua același interviu în play-off-ul competiției", a declarat Dorinel Munteanu