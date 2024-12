Unicul gol al partidei a venit în minutul 26 și i-a aparținut lui Dragoș Iancu, dar sibieniii au avut șansa să facă 2-0 pe finalul primei reprize, când Murgia a ratat un penalty.

Dorinel Munteanu anunță criza la Oțelul Galați

Astfel, Hermannstadt urcă pe locul 12 în clasament, cu 22 de puncte, în timp ce Oțelul Galați rămâne pe locul 9, cu 23 de puncte.

La finalul meciului, Dorinel Munteanu a părut resemnat cu înfrângerea și a recunoscut că Hermannstadt a meritat să câștige partida. Mai mult, antrenorul gălățenilor a mărturisit că nu își explică situația în care a ajuns echipa sa și a anunțat o perioadă de criză la Oțelul.

”Concluziile sunt simple, am pierdut meritat, am avut în față o echipă care și-a dorit mai mult să câștige. Meciul trebuia închis din prima repriză. Am abuzat de greșelii individuale, ceea ce nu e permis la asemenea nivel. Clubul nostru trece printr-o perioadă foarte grea. Mă îngrijorează situația actuală de la club. De aceea sunt foartet multe lucruri în mintea mea, nu pot să le spun pe toate pentru că nu e normal, dar astăzi ne-am prezentat sub orice critică.

A fost haotic, adversarul a avut fazele de poartă mai importante. Nu îmi explic de ce echipa este într-o asemenea situație. Eu sunt responsabil de rezultatele sportive care sunt la echipă, dar pot să spun că clubul nostru trece printr-o situație foarte dificilă.

Am început extrem de bine campionatul, dar dintr-o dată s-a rupt echilibrul, atmosfera din cadrul lotului. Sunt lucruri care se întâmplă în fotbal, dar nu mă gândeam ca echipa să aibă un joc inconstant o perioadă atât de lungă.

E prea puțin pentru ce mi-am propus, eu sunt responsabil de rezultat, eu am pus acest obiectiv, poate e prea mare, am avut alte calcule în cap. Mai sunt două etape de campionat, plus etapa de Cupă. Așteptăm aceste etape, apoi vom vedea pe ce drumuri vom merge”, a spus Dorinel Munteanu la flash-interviu.

Dorinel Munteanu, întrebat despre transferul lui Juri Cisotti la FCSB

În ultimele săptămâni, Gigi Becali a anunțat că își dorește să transfere în iarnă cel puțin un mijlocaș central și un atacant. Pentru prima poziție, Mihai Stoica l-a recomandat pe Juri Cisotti.

Gigi Becali a anunțat că ar putea oferi aproximativ 100.000 de euro pentru transferul lui Cisotti, în cazul în care italianul ar fi impresionat la meciul dintre FC Hermannstadt și Oțelul Galați, lucru ce nu s-a întâmplat.

Întrebat despre speculațiile apărute la Juri Cisotti, Dorinel Munteanu a dezvăluit că la adresa clubului Oțelul Galați nu a venit nicio ofertă pentru fotbalistul italian.

”Toată lumea știe că potențialul clubului nostru este de a păstra jucători doar un an de zile. Sigur, au ieșit în evidență câțiva jucători, s-a speculat foarte mult de foarte mulți jucători. Până acum nu a venit nicio ofertă concretă la club sau vreun interes. Sunt doar zvonuri, dar nu asta e problema jocului din ultimele meciuri. Trebuie să ne uităm de la locul 7 la 12. Trebuie să fie foarte clar, clubul nostru trece printr-o perioadă extrem de grea”, a mai spus Dorinel Munteanu.