Discurs manifest al lui Gică Hagi! Singura soluție prin care fotbalul românesc mai poate fi salvat

Gică Hagi le cere guvernanților investiții în sport.

Toate cele trei reprezentante ale României în Conference League au fost eliminate din competiție încă din turul doi preliminar, iar acest lucru a adus din nou in discuție necesitatea inițierii un cadru legal care să le permită firmelor mari din România să investească în fotbal.

Gigă Hagi, care a revenit sezonul acesta pe banca tehnică, este de părere că fotbalul românesc nu va putea fi salvat decât dacă se va realiza un proiect de dezvoltare pe termen mediu și lung.

„În momentul în care vin înfrângerile este foarte important să fie foarte puține. Numai victoriile îți aduc fericire, bucurie și te fac puternic mental. Când vin înfrângerile trebuie să faci analiză, pentru că dacă nu analizezi te duci și mai jos.

Trebuie făcută o analiză. Ca la doctor. Trebuie găsită cauza. De ce am ajuns aici.

Din punctul meu de vedere, principala cauză pentru care am ajuns aici o constitue faptul că nu avem un proiect pe zece ani.

Un proiect din acela mare, care să ne facă iarăși puternici, așa cum am fost noi, pentru că noi am avut un fotbal puternic, un fotbal creativ. Eram numai rămâni și jucam în Europa. Acum, și cu ajutorul străinilor care vin, să facem cluburi puternice.

Hagi: „Am dat hârtie la Minister!”

Și al Minister când am fost, am dat hârtie, am zis punctele care trebuiesc făcute. Proiect de zece ani, să vină multinaționalele să ne ajute, pentru că au bani foarte mulți și produc bani în România. Sunt singurele care ne pot scoate din situația asta. Trebuie dată o facilitate prin care ele să vină să investească în sport. Pentru că sportul cu Sănătatea și Cultura sunt trei segmente sociale extrem de importante. România de aia suferă, pentru că noi nu am investit în aceste trei segment. Suntem...

Trebuie să investești în tineri, iar pentru asta ai nevoie de un proiect pe termen mediu și lung, nu de pe azi pe mâine. Restul sunt doar dezbateri.

În rest... mă uit și eu la televizor, văd, tac... n-am ce să fac.

În patru ani schimbi cursul apei dacă vrei. Nu știu dacă se vrea. Dar în patru ani eu sunt sigur că putem schimba cursul apei. Adică să te duci sp fii printre cei mai buni. Cum a fost la italieni. În patru ani au creat o echipă puternică. Și cluburi, pentru că imediat l-au transferat pe Cristiano Ronaldo. Au făcut bani. Facilități se cheamă. Cei de sus trebuie să creeze facilități pentru a construi ceva puternic, sustenabil”, a spus Gică Hagi la conferința de presă de la finalul meciului cu Rapd.

Gest superb făcut de rapidiști înaintea meciului cu Farul Constanța! Gică Hagi, omagiat

Giuleștenii i-au pregătit o surpriză lui Gică Hagi înaintea confruntării de pe Arena Națională.

Ionuț Voicu l-a întâmpinat pe „Rege” la centrul terenului și i-a oferit un buchet de trandafiri albi și un tricou al Rapidului, cu numărul 10. După ce a primit tricoul, Gică Hagi a fost salutat și de tribunele rapidiste. Antrenorul Farului s-a îndreptat spre fanii giuleșteni și i-a aplaudat. Mai multe detalii aici.