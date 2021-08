Dinu Todoran, iritat după egalul de la Arad! "Din prima zi mi-ati cerut demisia"

Antrenorul FCSB începe să resimtă presiunea.

Bucureștenii au un start de sezon nu foarte bun, iar Dinu Todoran este găsit de multă lume ca fiind unul dintre principalii vinovați, mai ales din cauza faptului că evită să vorbească despre problemele care există când vine vorba de alcătuirea echipei.

"Da, este un rezultat echitabil, a fost un meci frumos. Venim dupa o deplasare grea, a fot oboseala, dar jucatorii au avut dorinta. Nu ma mai intrebati de schimbari, nu v-ati saturat sa puneti mereu aceeasi intrebare? Din prima zi mi-ati cerut demisia voi presa.



Am inceput cu un egal la Botosani, unde am dominat meciul. In Conference League a fost un rezultat rusinos, imi pare rau pentru suporteri, i-am vazut si astazi prezenti. Domnul Gigi Becali stie ce se va intampla cu Morutan", a spus Dinu Todoran, pentru digisport.