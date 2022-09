Marica a fost legitimat la prima echipă a lui Dinamo în perioada 2001-2003, iar ulterior a fost transferat la Șahtior Donețk, pentru 5 milioane de euro. Pentru internaționalul român cu 72 de meciuri și 25 de goluri la naționala României au urmat experiențe în Germania (VfB Stuttgart, Schalke 04), Spania (Getafe) și Turcia (Konyaspor).

Ciprian Marica dezvăluie de ce a fost nevoit să își încheie cariera la FCSB

La începutul anului 2016, Ciprian Marica a luat o decizie surprinzătoare. Atacantul a semnat cu FCSB, club la care a evoluat până la finalul sezonului respectiv. Ulterior, a decis să își încheie cariera.

Într-un interviu acordat pentru PRO TV, Marica a explicat că la Dinamo a avut ușa închisă, iar FCSB era singura echipă care i-a făcut o ofertă la momentul respectiv.

"De multe ori se întâmplă sentimental cu profesional să nu meargă în aceeași direcție. Lucrul ăsta s-a întâmplat la mine. Am avut ușa închisă la echipa mea de suflet (n.r - Dinamo) și atunci a trebuit să mă orientez profesional spre cea mai bună variantă (n.r - FCSB). La momentul respectiv, era cea mai bună oportunitate pentru a da o șansă carierei mele.

A fost o decizie pe care nu am cum să o regret pentru că la momentul respectiv era singura. Da, am fost dezamăgit (n.r - că nu a ajuns la Dinamo). Totodată, eram conștient că sunt alți oameni. Alți oameni care nu mai pun preț pe trecut, pe oamenii care au fost la club, pe cei care și-au dus aportul sub o formă sau alta. Valorile nu prea mai contează. Nu că aș fi fost eu o valoare, dar am fost un tânăr jucător care, pe lângă golurile marcate la Dinamo, a adus o sumă importantă la club.

Aș fi vrut să mă întors pe finalul carierei la Dinamo, dar asta e viața", a declarat Ciprian Marica, într-un interviu pentru PRO TV.