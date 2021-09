Dinamo continuă campania de transferuri! Ce jucători vrea să mai aducă Iuliu Mureșan

”Câinii” au adus nu mai puțin de nouă jucători, ultimul fiind Andre Pinto (31 de ani), un fundaș central cu experiență, trecut pe la FC Porto, Sporting Lisabona sau Braga. Campania de achiziții nu s-a încheiat aici, anunță directorul executiv al lui Dinamo, Iuliu Mureșan, care spune că lotul mai are nevoie de câte un jucător pentru fiecare post.

„În afară de portar, ne-ar trebui, ne-ar trebui transferuri pe toate posturile. Ne-ar trebui și atacant, și mjlocaș, ne-ar trebui poate, desi avem, fundaș.

Totuși am adus unul, dar încă un mijlocaș și un atacant dacă am putea să găsim și pe care să putem repede să îi face să joace ar fi util”, a spus Mureșan, pentru ProSport.

Constantin Nica, Gabriel Torje, Răzvan Popa, Cosmin Matei, Mirko Ivanovski, Plamen Iliev, Cătălin Itu, Cătălin Țîră și Andre Pinto sunt jucătorii transferați până acum de Dinamo.

Dinamo a bifat prima victorie după mai bine de o lună, în Cupa României, cu Ripensia Timișoara, dar în campionat situația a rămas aceeași. ”Câinii” sunt pe penultimul loc, cu șase puncte după nouă etape.