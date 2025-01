Aproape incredibil, Dan Petrescu, recunoscut ca un antrenor care nu dă credit tinerilor, a trimis în teren jucători de perspectivă care au adunat 52 de apariții ca titulari! Dinamo și Farul au folosit câte 6 jucători sub 23 de ani ca titulari. Rapid are și ea tineri interesanți, care au prins multe minute.

Prezentăm în continuare statisticile tuturor jucătorilor sub 23 de ani care au evoluat în primele 21 de etape ale Superligii din România, conform sofascore.ro:

UNIVERSITATEA CLUJ

Robert Silaghi (22 de ani, mijlocaș stânga): 12 meciuri jucate (7 ca titular), medie de 45 de minute per joc. Cifre: 0 goluri, 0 pase decisive 0,4 șuturi per meci, 81% acuratețea paselor per meci, 2,2 mingi recuperate per meci.

Vladislav Blănuță (23 de ani, atacant central): 21 meciuri (13 titular), 60 minute per joc. Cifre: 9 goluri (un gol la 141 de minute), două assisturi, 2,4 șuturi per meci, 0,9 șuturi pe poartă per meci. Alexandru Bota (16 ani, mijlocaș): 3 (1).

3 jucători sub 23 de ani folosiți, doar 2 constant (cu peste 5 meciuri), tinerii au strâns în total 36 de apariții (21 ca titulari).

Puțini tineri folosiți de Sabău, baza a fost pe Blănuță, care a jucat foarte bine, reușind 9 goluri până acum. FCSB Alexandru Musi (19 ani, extremă stânga): 13 meciuri (7 titular), 54 de minute per meci Cifre: 3 goluri, 1,2 șuturi la poartă per joc, 0,8 șuturi pe poartă per joc, o pasă decisivă, 81% acuratețea paselor per meci, 2,6 mingi recuperate per meci. Octavian Popescu (22 de ani, extremă stânga): 11 (8), 57 minute per joc. Cifre: 2 goluri, o pasă decisivă, 1,3 șuturi pe meci, 81% acuratețea paselor per meci, 2,7 mingi. recuperate per meci. Mihai Lixandru (23 de ani, mijlocaș central): 7 meciuri (6), 55 minute per meci. 1 gol, 80% pase reușite în jumătatea adversă per meci, 3,1 mingi recuperate per meci, 3,6 dueluri câștigate per joc. Mihai Toma (17 ani, extremă stânga): 5 (3), 65 de minute per joc. 1 assist, 1,2 șuturi per meci, 72% pase reușite în jumătatea adversă, 5,4 mingi recuperate per meci, 24 dueluri la sol câștigate per joc. Alexandru Pantea (21 de ani, fundaș dreapta): 5 meciuri (3 titular), 48 minute per joc. 86% acuratețea paselor per meci, 2,4 mingi recuperate per meci, 2 dueluri la sol câștigate per joc. 5 jucători folosiți, doar 3 cu peste 5 meciuri, 41 apariții (27 ca titulari). Niciun tânăr jucător nu a fost prezent constant în primul 11, dar există o explicație: Octavian Popescu și Lixandru au fost mult timp accidentați. Lui Musi nu i se dă prea mare încredere, e considerat cam indolent și puțin peste greutatea optimă. Vine din urmă în viteză Mihai Toma, pe care patronul vrea să-l folosească mai mult în a doua parte a campionatului și în Europa League, chiar ca înlocuitor al lui Olaru, accidentat. DINAMO Cătălin Cîrjan (22 de ani, mijlocaș central): 21 (21), 79 minute per meci. 4 goluri, 1 pasă decisivă, 1,5 șuturi per meci, 79% acuratețea paselor, 2,9 mingi recuperate per meci, 1,1 driblinguri reușite per meci. Alexandru Roșca (21 de ani, portar): 6 (5), 83 minute per joc. Un singur gol primit! 2,5 parade per meci, 11 mingi salvate din interiorul careului, 4 din afara careului. Cristian Licsandru (21 de ani, fundaș): 9 (4), 50 minute per joc. 2,3 mingi lungi reușite per meci, 1,9 mingi recuperate per meci. Antonio Alexandru Bordușanu (20 de ani, extremă dreapta): 5 (2), 37 minute per joc. 1 șut per meci, 81% pase reușite în terenul advers, 1,6 mingi recuperate per meci. Andrei Mărginean (23 de ani, mijlocaș central): 14 (1), 20 minute per joc. 2,9 dueluri câștigate per meci. Adrian Caragea (19 ani, mijlocaș ofensiv): 10 (0), 15 minute per meci. 76% acuratețea paselor per meci. Raul Rotund (19 ani, atacant): 2 (0) 7 tineri folosiți (6 cu peste 5 partide), 67 apariții (33 ca titulari). Dinamo e surpriza plăcută la acest capitol, beneficiind și de forma foarte bună a lui Cîrjan, cu 21 de meciuri ca titular, deși cifrele lui nu sunt senzaționale: doar 4 goluri și un assist. Cîrjan e unul dintre puținii tineri jucători de la noi care mai și driblează, chiar dacă media de driblinguri e relativ modestă: 1,1 per meci. Excelent a intrat portarul Roșca, după accidentarea titularului de până atunci, Golubovic. Roșca a primit doar un gol în 6 meciuri (5 ca titular)!



UNIV. CRAIOVA Ștefan Baiaram (22 de ani, mijlocaș ofensiv): 20 (16), 61 minute per meci. 7 goluri, o pasă decisivă, 1,5 șuturi per meci, 75% acuratețea paselor, 2,8 mingi recuperate per meci, 3 dueluri câștigate la sol per joc, 1,2 driblinguri reușite per joc.

Ștefan Bană (20 de ani, extremă dreapta): 16 (4), 31 minute per joc. 1 gol, două pase decisive, 0,6 șuturi pe meci, 79% acuratețea paselor per meci (74% în jumătatea adversă), 1,3 mingi recuperate per meci.

David Barbu (18 ani, atacant): 7 (0), 27 minute per meci. 1 pasă decisivă.

Marian Danciu (22 de ani, extremă dreapa): 1 (1).

4 tineri folosiți (3 cu peste 6 meciuri), 44 de apariții (21 ca titulari).

Puțini tineri pentru o echipă aflată într-o zonă, cea a Băniei și a Olteniei, care produce de obicei mulți jucători. Doar Baiaram e introdus constant, iar Bană a intrat mai mult din postura de rezervă.

CFR CLUJ Matei Cristian Ilie (22 de ani, fundaș central): 14 (12), 80 minute per joc. 1 gol, 75% acuratețea paselor, 3,7 mingi recuperate per joc, 3,1 dueluri aeriene câștigate per meci. Louis Munteanu (22 de ani, atacant central): 17 (15), 78 minute per joc. 9 goluri, 1 assist, 3,2 șuturi per meci (1,5 pe poartă), 2,4 mingi recuperate per meci, 0,7 driblinguri reușite per meci. Alin Fica (23 de ani, mijlocaș): 19 (17), 77 minute per joc. 1 gol, două pase decisive, 0,9 șuturi per meci, 80% acuratețea paselor (73% în jumătatea adversă), 1,4 mingi lungi reușite per joc, 6,3 mingi recuperate per meci, 1,4 drblinguri reușite per joc, 4,8 dueluri câșigate la sol per meci.

Otto Hindrich (22 de ani, portar): 8 (8), 90 minute per joc. 2,6 parade per meci, 8 goluri primite, medie de un gol per meci, 3 partide fără gol primit.

Robert Filip (22 de ani, mijlocaș central): 4 (0), 10 minute per meci. 1 gol, 78% acuratețea paselor per meci.

5 tineri sub 23 de ani (4 cu peste 5 meciuri), 62 apariții (52 ca titulari).

CFR e marea surpriză la acest capitol, mai precis Dan Petrescu, dar se pare că acesta urmează politica impusă de șefii clubului, care vor să crească tineri, pentru ca apoi să-i transfere în străinătate. Louis Munteanu a prins cele mai multe meciuri, este probabil cel mai bun jucător sub 23 de ani din campionatul intern, are și o medie foarte bună de goluri marcate, unul la mai puțin de două meciuri. Un alt jucător tânăr foarte bun este Matei Ilie, care a fost convocat deja și la naționala mare. Petrescu a folosit și trei jucători sub 23 de ani în primul 11 la unele partide!



PETROLUL PLOIEȘTI Mihnea Rădulescu (19 ani, extremă dreapta): 18 (11), 56 de minute per joc. 4 goluri, o pasă decisivă, 1,4 șuturi per meci, 77 % acuratețea paselor, 3,3 mingi recuperate per meci, 1,2 driblinguri per meci, 3,5 dueluri câștigate la sol.

Denis Radu (21 de ani, extremă dreapta): 15 (8), 50 minute în medie. 0 goluri, 0 pase decisive, 2,7 mingi recuperate per meci, 2,2 dueluri la sol câștigate per meci (49%). Mario Bratu (22 de ani, extremă dreapta): 9 (2), 34 de minute per joc. 1 gol, 1 pasă decisivă, 1,4 șuturi per meci, 81% acuratețea paselor, două dueluri câștigate la sol per meci (53%). Iustin Răducan (19 ani, atacant): 12 (1), 16 minute per joc. 0 goluri, 0 pase decisive. Ioan Tolea (21 de ani, mijlocaș): 6 (0), 14 minute per meci. Alin Botogan (atacant): 3 (0), 5 minute per meci. 6 tineri folosiți (4 cu peste 6 meciuri), 63 apariții (22 ca titulari). Mihnea Rădulescu e revelația, are cifre sensibil apropiate de Cîrjan de la Dinamo. Se aștepta poate mai mult de la Iustin Răducan, însă el s-a accidentat când ar fi trebuit să joace mai mult. SEPSI Silardi Gyenge (23 de ani, portar): 6 (5), 77 minute per joc. 5 goluri primite (0,8 pe meci), 2,2 parade per meci (72%), două partide fără gol primit. Andres Dumitrescu (23 de ani, fundaș stânga): 11 (8), 73 minute per meci. 1 gol, 3 pase decisive, 70% acuratețea paselor, 4,4 mingi recuperate per meci, 3,7 dueluri la sol câștigate per meci (75%). Bogdan Oteliță (22 de ani, fundaș dreapta): 16 (13), 56 minute per joc. 3 assisturi, 2 mingi recuperate per meci. Omar El Sawi (20 de ani, mijlocaș dreapta): 11 (6), 51 de minute per meci. 2 goluri, 2 pase decisive, 1,3 driblinguri per meci, 2,5 dueluri câștigate la sol per meci (54%), 2,8 mingi recuperate per joc. Darius Oroian (21 de ani, mijlocaș dreapta): 14 (2), 33 de minute per joc. 0 goluri, 0 asissturi, 71% acuratețea paselor, 1,1 mingi recuperate per meci, 1,9 dueluri câștigate per meci. 5 tineri folosiți (toți cu peste 6 meciuri), 58 apariții (34 ca titulari). Destul de mulți tineri utilizați de Sepsi, care a beneficiat și de împrumutul lui El Sawi de la Rapid. RAPID

Andrei Borza (19 ani, fundaș stânga): 18 (15), 78 minute per meci. 1 gol, 1 assist, 77% acuratețea paselor per meci, 3,3 mingi recuperate per joc, 3,8 dueluri câștigate per meci. Cristian Ignat (21 de ani, fundaș central): 17 (13), 77 minute per joc. 81% acuratețea paselor per meci, 3,4 mingi recuperate per meci, 4,8 dueluri câștigate per meci (69%). Robert Bădescu (19 ani, fundaș stânga): 5 (5), 77 minute per meci. 1 gol, 5,6 pase bune reușite per mjoc în jumătatea adversă (57%), 2,4 deposedări per meci, 4,8 dueluri câștigate per joc (62%). Rareș Pop (19 ani, extremă dreapta): 13 (8), 52 minute per joc. 3 goluri, 1 assist, 72% acuratețea paselor per meci, 1,1 șuturi pe meci, 1,9 mingi recuperate per joc, 2,4 dueluri câștigate per meci. Constantin Grameni (22 de ani, mijlocaș central): 19 (10), 46 minute per meci. 0 goluri, 1 pasă decisivă, 71% pase reușite în jumătatea adversă, 2,5 pase lobate per meci, 3,3 mingi recuperate per joc, 2,1 dueluri câștigate per meci. Cătălin Vulturar (20 de ani, mijlocaș central): 1 meci (8 minute). 6 tineri folosiți (5 cu peste 5 meciuri), 73 apariții (51 ca titulari). Jucători sub 23 de ani foarte buni aduși de Rapid, unii nu au avut loc să joace mai mult din cauza vedetelor N'Jie și Boupendza, primul o mare dezamăgire. Ignat și Borza fac parte constant din primul 11, Rareș Pop și Grameni dau senzația că ar trebui să fie utilizați mai mult.



HERMANNSTADT Alexandru Oroian (23 de ani, extremă stânga): 13 (11), 74 minute per joc. 1 assist, 78% acuratețea paselor per meci, 1,8 mingi lungi reușite per joc, 3,8 mingi recuperate per meci, 2,9 dueluri la sol câștigate per meci.

Ianis Stoica (22 de ani, extremă stânga): 20 (18), 71 minute per meci. 4 goluri, 2 pase decisive, 2,2 șuturi la poartă pe meci, 2,7 mingi recuperate per meci, 3,5 dueluri câștigate per joc.

Dragoș Iancu (22 de ani, mijlocaș central): 14 (2), 28 minute per meci. 2 goluri, 0 assisturi, 87% pase reușite în jumătatea adversă, 1,6 mingi recuperate per meci, 1,4 dueluri câștigate la sol per meci.

Robert Popescu (21 de ani, atacant central): 10 (1), 19 minute per meci. 1 gol, 0 pase decisive, 74% acuratețea paselor per meci, 1,4 mingi recuperate per joc, 1,4 dueluri câștigate per meci.

Jovan Markovic (21 de ani, atacant central): 2 (1), 45 de minute per meci.

Alexandru Luca (20 de ani, mijlocaș): un meci (14 minute).

6 jucători sub 23 de ani folosiți (4 cu peste 5 meciuri), 60 apariții (33 ca titulari).

Ianis Stoica e liderul tinerilor de la Hermannstadt, dar statisticile lui nu sunt impresionante: doar 4 goluri și două pase decisive în 20 de meciuri. El trage destul de mult la poartă.

UTA Cristian Mihai (20 de ani, mijlocaș central): 14 (11), 67 minute per meci. 1 gol, 1 assist, 1,1 șuturi per meci, 70% acuratețea paselor în jumătatea adversă. 1,6 mingi lungi reușite per meci, 3,6 mingi recuperate per meci, 3,9 dueluri câștigate per joc. Denis Hrezdac (23 de ani, mijlocaș defensiv): 14 (9), 59 de minute per joc. 1 gol, 74% acuratețea paselor în terenul advers, 2,6 mingi recuperate per meci, 3,9 dueluri câștigate per meci. Raoul Cristea (22 de ani, atacant central): 10 (0), 17 minute per joc. 80% acuratețea paselor per meci, 1,5 dueluri câștigate per meci. Valentin Borcea (22 de ani, mijlocaș ofensiv): 3 (1), 30 minute per meci. 4 tineri (3 cu peste 5 meciuri), 41 apariții (21 ca titulari). Rednic a folosit jucători tineri doar la limita regulamentului: 21 de apariții ca titulari în 21 de etape de până acum. OȚELUL GALAȚI



David Maftei (20 de ani, fundaș dreapta): 13 (11), 66 minute per meci. 74% acuratețea paselor per meci, 2,2 mingi recuperate per meci, 1,1 dueluri câștigate per meci.

Andrei Rus (22 de ani, fundaș dreapta): 6 (4), 53 minute per joc. 2,5 mingi recuperate per meci, 2,5 dueluri câștigate per meci.

Răzvan Andrei Tănasă (21 de ani, extremă stânga): 18 (6), 35 minute per meci. 0 goluri, 0 pase decisive, 70% acuratețea paselor per joc, 2,2 mingi recuperate per meci, 2,9 dueluri câștigate la sol per meci.

Luca Andronache (21 de ani, extremă stânga): 5 (0), 17 minute per meci.

Cristian Chira (23 de ani, mijlocaș): 4 (1), 13 minute per joc.

Albert Hofman (21 de ani, extremă dreapta): 2 (0), 26 minute per joc.

6 tineri sub 23 de ani (4 cu peste 5 meciuri), 48 apariții (22 ca titulari).

La Oțelul, tinerii s-au remarcat doar prin episodul în care David Maftei a fost scuturat de tricou de antrenorul Dorinel Munteanu. La fotbal, cifre catastrofale.

FARUL CONSTANȚA Dan Sîrbu (21 de ani, fundaș dreapta): 17 (11), 66 de minute per meci. 72% acuratețea paselor per joc, 3,6 mingi recuperate per meci, 4,4 dueluri câștigate per meci. Eduard Radaslavescu (20 de ani, mijlocaș ofensiv): 17 (11), 48 de minute per meci. 1 gol, 1 assist, 1,3 șuturi per meci, 62% acuratețea paselor în jumătatea adversă per meci, 2,8 mingi recuperate per meci, 1,8 dueluri câștigate per joc. Ionuț Cercel (18 ani, fundaș dreapta): 9 (5), 51 de minute per meci. 1 assist, 1,7 mingi recuperate per meci, 2,4 dueluri câștigate per joc. Gabriel Dănuleasa (21 de ani, fundaș central: 9 (1), 31 minute per meci, 73% acuratețea paselor per joc, 1,1 mingi recuperate per meci, 1,5 dueluri câștigate pe joc. Alexandru Stoian (17 ani, mijlocaș central): 7 (0), 21 de minute per meci. 72% acuratețea paselor în jumătatea adversă per meci, 2 mingi recuperate per meci. Iustin Doicaru (17 ani, extremă dreapta): 12 (0), 18 minute per meci. 74% acuratețea paselor în jumătatea adversă per meci, 1,4 dueluri câștigate la sol per meci. Ionuț Cojocaru (21 de ani, atacant): 3 (1), 50 de minute per meci. 3 șuturi per meci, 77% acuratețea paselor în jumătatea adversă per joc, 1,7 mingi recuperate per meci. Nicolas Popescu (22 de ani, mijlocaș): 6 (0), 12 minute per meci. Luca Banu (19 ani, mijlocaș): 2 (1), 52 minute per joc. Gabriel Buta (22 de ani, fundaș): 3 (0), 20 de minute per meci. 10 tineri folosiți (6 cu peste 5 meciuri), 85 apariții (30 ca titulari). Beneficiind de propria academie, Hagi a aruncat în luptă cei mai mulți jucători tineri, însă el nu i-a folosit prea mult ca titulari. Deja i-a vândut pe Stoian și Cercel la FCSB pentru un milion de euro, fiind singurul care produce bani din vânzarea tinerilor.



UNIREA SLOBOZIA Ovidiu Perianu (22 de ani, mijlocaș central): 18 (16), 76 de minute per meci. 1 gol, 1 assist, 74% pase reușite în jumătatea adversă, 3,6 mingi recuperate per meci, 5,3 dueluri câștigate per joc. Andrei Dorobanțu (20 de ani, fundaș): 9 (5), 54 minute per joc. 1 gol, 2,9 mingi recuperate per joc, 4,9 dueluri câștigate per meci. Laurențiu Vlăsceanu (19 ani, fundaș): 11 (4), 40 minute per meci. 1 gol, 1,5 deposedări per joc. Filip Ilie (22 de ani, atacant central): 13 (1), 17 minute per meci. 1 gol, 1,2 dueluri câștigate per meci. 4 tineri folosiți (toți cu peste 5 meciuri), 51 apariții (26 ca titulari). POLI IAȘI Andrei Gheorghiță (22 de ani, extremă dreapta): 18 (14), 65 minute per joc. 3 goluri, 2 assisturi, 74% acuratețea paselor per meci, 3 mingi recuperate per meci, 4,8 dueluri câștigate per joc.

Ștefan Ștefanovici (22 de ani, fundaș stânga): 16 (8), 45 de minute per meci. 1 gol, 1,3 șuturi per meci, 1,9 mingi recuperate per meci, 1,5 dueluri câștigate per meci.

Ionuț Ailenei (23 de ani, portar): 1 (1): 90 minute

David Popa (17 ani, atacant): 2 (0), 16 minute per meci.

4 tineri (2 cu peste 5 meciuri), 37 apariții (23 ca titulari). Iașiul nu se bazează pe tineri, din păcate.



FC BOTOȘANI Ștefan Bodișteanu (21 de ani, extremă stânga): 20 (16), 59 de minute per joc. 2 goluri, 2 pase decisive, 1,1 șuturi pe meci, 70% acuratețea paselor per meci, 2,8 mingi recuperate per meci, 3,5 dueluri câștigate la sol per meci.

Gabriel David (21 de ani, mijlocaș central): 13 (8), 47 de minute per meci. 0 goluri, 0 pase decisive, 75% acuratețea paselor per meci, 1,3 mingi recuperate per meci, 1,4 dueluri câștigate per meci.

Zoran Mitrov (22 de ani, mijlocaș): 14 (2), 32 de minute per meci. 1 gol, 1,8 mingi recuperate per meci, 2,4 dueluri câștigate per joc.

Ștefan Pănoiu (22 de ani, mijlocaș central): 4 (1), 43 de minute per joc. 0 goluri, 0 assisturi, 1,5 șuturi per meci, 74% pase reușite în jumătatea adversă per meci, 1,8 mingi recuperate per meci, 2 dueluri câștigate per joc.

4 tineri folosiți (3 cu peste 5 meciuri), 51 apariții (27 ca titulari).

GLORIA BUZĂU

Dragoș Albu (23 de ani, mijlocaș central): 12 (12), 85 de minute per joc. 0 goluri, 0 assisturi, 78% acuratețea paselor per meci, 2,8 pase lobate reușite per meci, 6,3 mingi recuperate per joc, 4,9 dueluri câștigate per joc.

Robert Sălceanu (21 de ani, fundaș stânga): 6 (6), 83 de minute per joc. 2,5 deposedări per meci, 3,2 mingi recuperate per meci, 5,2 dueluri câșigate per joc.

Alexandru Jipa (22 de ani, mijlocaș stânga): 15 (10), 45 de minute per joc. 1 gol, 1 pasă decisivă, 1 șut per meci, 1,9 mingi recuperate per meci, 1,2 driblinguri reușite per meci, 3,7 dueluri câștigate per joc.

Cristian Dumitru (23 de ani, atacant): 8 (3), 41 minute per joc. 1,3 mingi recuperate per meci, 3,1 dueluri câștigate per meci.

Sergiu Pîrvulescu (21 de ani, fundaș): 11 (2), 38 minute per meci. 2 pase decisive, 75% acuratețea paselor per meci, 1,7 mingi recuperate per meci, 1,7 dueluri câștigate per meci.

Darius Grosu (21 de ani, fundaș): 1 (1) – 62 minute.

Luca Mihai (21 de ani, mijlocaș central): 2 (0), 18 minute per meci. 2 mingi recuperate per joc.

7 tineri folosiți (5 cu peste 5 meciuri), 55 apariții (34 ca titulari).

Neașteptat, Gloria Buzău a încercat destul de mulți tineri, 7, însă doar Albu și Jipa au prins mai multe meciuri ca titulari, fără a ieși în evidență.

CONCLUZII

- Cel mai bun jucător tânăr din Liga 1 e Louis Munteanu (CFR), cu 9 goluri în 17 apariții.

- CFR se bazează nesperat de mult pe tineri.

- FCSB așteaptă revenirile lui Octavian Popescu și Lixandru și „explozia” lui Toma.

- Dinamo încearcă mulți fotbaliști tineri, e clară tendința de a crește jucători din propria pepinieră, dar nu numai.

- Rapid are câțiva jucători tineri foarte buni, Șumudică ar trebui să-i folosească mai mult pe unii dintre ei, gen Rareș Pop și Grameni.

- Hagi e singurul care are profit din promovarea tinerilor de la propria academie.

- Statisticile jucătorilor tineri sunt în general modeste. Unii joacă doar ca să fie îndeplinită regula U21.