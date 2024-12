După ce au avut o primă parte de sezon mult peste așteptări, „câinii” se pot lăuda și cu cea mai bună medie de asistență după 21 de etape.



Dinamo a adunat 25.520 de suporteri la meciul cu Rapid (al treilea ca asistență din acest sezon) și are, acum, o medie de 11.400 de spectatori, cea mai mare din Superligă! Pe locul doi este chiar rivala din Giulești, cu 10.940, iar podiumul este completat de Universitatea Cluj, cu 10.366.



FCSB este abia a treia în acest clasament, cu o medie de 9.976 de spectatori, urmată de Universitatea Craiova, cu 9.430.



Clasamentul mediei de spectatori din Superligă:



Dinamo București - 11.400 spectatori Rapid București - 10.940 spectatori Universitatea Cluj - 10.366 spectatori FCSB - 9.976 spectatori CS Universitatea Craiova - 9.430 spectatori Petrolul Ploiești - 6.284 spectatori UTA Arad - 5.891 spectatori Oțelul Galați - 5.226 spectatori CFR Cluj - 4.990 spectatori CSM Politehnica Iași - 4.528 spectatori FC Hermannstadt - 4.427 spectatori Sepsi OSK - 3.638 spectatori FC Buzău - 3.135 spectatori Farul Constanța - 2.956 spectatori FC Botoșani - 2.803 spectatori Unirea Slobozia - 969 spectatori



Zeljko Kopic: ”Am avut personalitate”



Dinamo e neînvinsă de opt etape, în care are cinci victorii şi trei egaluri. Pentru Rapid a fost al cincilea meci la rând în deplasare fără victorie (trei egaluri, două eşecuri).



Tehnicianul dinamoviștilor a vorbit despre evoluția echipei din derby, dar și despre transferurile de care are nevoie în perioada de mercato din iarnă.



"Evoluţia noastră de azi a fost bună. Am avut personalitate, am încercat să împingem jocul. Am întâlnit un adversar foarte bun. Cred că am fost puţin mai aproape de a obţine cele 3 puncte. Trebuie să muncim. Nu am văzut alte reacţii, am văzut jucătorul nostru pe gazon. Emoţiile sunt la maximum într-un derby. Nu cred că a fost ceva deosebit în mod negativ. Bineîneţeles că am încredere în staff-ul meu. Am sperat să avem emoluţii bune, dar vrea să spun că nu am fost surprins de ceea ce am reuşit.



Am ratat aducerea a trei jucători şi în vară. Avem nevoie de 2-3 jucători care să îmbunătăţească nivelul al acestei echipe, mă refer la cel de acum. Mă refer la jucători în toate liniile. Nu pot vorbi despre Cisotti, e sub contract. Când joci un fotbal bun, e normal să apară ofertele. E un lider pe teren, are personalitate, e unul din motivele pentru care echipa este la acest nivel acum", a spus Kopic.